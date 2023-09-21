Кулеба зустрівся з Генсеком НАТО: обговорили підготовку до Вашингтонського саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у четвер, що провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де сторони обговорили підготовку до саміту Альянсу у Вашингтоні у 2024 році, пише УНН.
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"Завжди приємно зустрітися з Єнсом Столтенбергом. Ми обговорили подальшу співпрацю України та НАТО, результати міністерської зустрічі Ради НАТО-Україна та підготовку до Вашингтонського саміту", - написав Кулеба у соцмережі X.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський вказував раніше на очікування важливого кроку для України на наступному саміті НАТО.
У Міністерстві оборони вже затвердили план заходів на виконання рішень саміту НАТО у Вільнюсі як підготовки до Вашингтонського саміту наступного року.