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У Міноборони затвердили план заходів як підготовки до Вашингтонського саміту НАТО - Резніков

У Міноборони затвердили план заходів як підготовки до Вашингтонського саміту НАТО - Резніков

Київ • УНН

 • 402162 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Міністерстві оборони затверджено план заходів на виконання рішень саміту НАТО у Вільнюсі як підготовки до Вашингтонського саміту наступного року, повідомив ексміністр Олексій Резніков, відстаку якого з посади голови Міноборони України сьогодні схвалив парламент, пише УНН.

Цитата

"22 місяці тому з цієї трибуни я оприлюднив пріоритети роботи. На їх основі було сформовано програму дій Міністерства оборони. Суть цієї програми – вступ до НАТО де-факто", - написав Резніков у Facebook.

Він зауважив, що через 112 днів після його призначення розпочалося повномасштабне російське вторгнення. "Відтоді Міноборони паралельно рухалося двома пов’язаними треками. Перший – це відсіч російської навали і забезпечення фронту. Другий – це реформи, щоб наша армія ставала сильнішою і була взаємосумісною з арміями Альянсу", - зазначив Резніков.

Відтоді, з його слів, вдалося перезапустити роботу з НАТО. Вибудовується нова система у форматі Ради Україна-НАТО.

"Мною затверджено план заходів Міноборони та ЗСУ щодо виконання рішень саміту у Вільнюсі як підготовки до саміту у Вашингтоні", - повідомив Резніков.

У серці співпраці, з його слів, - взаємосумісність. "Концепцію Карти взаємосумісності розраховуємо отримати цієї осені. До 287 стандартів НАТО, які вже впроваджено, до кінця року буде додано ще 200", - зазначив Резніков.

Також, з його слів, виведено на новий рівень роботу з NSPA - Агенцією НАТО з підтримки та постачання. "На виконання програми НАТО, про яку ми домовились, NSPA проведе Національний огляд оборонних закупівель України, щоб вибудувати ефективну і прозору систему", - розповів він.

За словами Резніков, серед іншого до рівня бригад розгорнуто логістичну програму Logfas, яку використовують країни НАТО. Впроваджено програму "Коровай", потреби Сил оборони одразу бачать наші союзники, додав він.

"Спільним рішенням міністра оборони і Главкома ЗСУ затверджений перехід на програмне забезпечення SAP. Це нова якість планування і управління оборонними ресурсами. Ми почали з логістики і медицини, в подальшому на SAP має бути переведено персонал, фінанси, деякі інші блоки. Не всі країни НАТО досягли рівня, на якому ми зараз", - зазначив Резніков.

Окрім того, з його слів, урядом затверджено Концепцію реформування військової освіти за принципами і стандартами НАТО.

"Якщо оцінювати ситуацію за суттю – інтеграція України в НАТО де-факто відбулась. Важливий етап закінчено", - підсумував Резніков.

"Дякую Президенту України за довіру, підтримку і можливість служити своїй країні у найтемніші часи. Дякую колегам по уряду і українському парламенту за командну роботу. Вдячний кожному і кожній, хто боронить сьогодні Україну на полі бою. Вічна пам'ять тим, хто віддав найдорожче – своє життя – щоб в України було майбутнє", - зазначив він.

Нагадаємо

5 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України

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