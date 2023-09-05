В Минобороны утвердили план мероприятий как подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО - Резников

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"22 месяца назад с этой трибуны я обнародовал приоритеты работы. На их основе была сформирована программа действий Министерства обороны. Суть этой программы – вступление в НАТО де-факто", - написал Резников в Facebook.

Он отметил, что через 112 дней после его назначения началось полномасштабное российское вторжение. "С тех пор Минобороны параллельно двигалось двумя связанными треками. Первый – это отпор российскому нашествию и обеспечение фронта. Второй – это реформы, чтобы наша армия становилась сильнее и была взаимосовместимой с армиями Альянса", - отметил Резников.

С тех пор, по его словам, удалось перезапустить работу с НАТО. Выстраивается новая система в формате Совета Украина-НАТО.

"Мною утвержден план мероприятий Минобороны и ВСУ по выполнению решений саммита в Вильнюсе как подготовки к саммиту в Вашингтоне", - сообщил Резников.

В сердце сотрудничества, по его словам, - взаимосовместимость. "Концепцию Карты взаимосовместимости рассчитываем получить этой осенью. К 287 стандартам НАТО, которые уже внедрены, до конца года будет добавлено еще 200", - отметил Резников.

Также, по его словам, выведена на новый уровень работа с NSPA - Агентством НАТО по поддержке и снабжению. "Во исполнение программы НАТО, о которой мы договорились, NSPA проведет Национальный обзор оборонных закупок Украины, чтобы выстроить эффективную и прозрачную систему", - рассказал он.

По словам Резникова, среди прочего до уровня бригад развернуто логистическую программу Logfas, которую используют страны НАТО. Внедрена программа "Каравай", потребности Сил обороны сразу видят наши союзники, добавил он.

"Совместным решением министра обороны и Главкома ВСУ утвержден переход на программное обеспечение SAP. Это новое качество планирования и управления оборонными ресурсами. Мы начали с логистики и медицины, в дальнейшем на SAP должен быть переведен персонал, финансы, некоторые другие блоки. Не все страны НАТО достигли уровня, на котором мы сейчас", - отметил Резников.

Кроме того, по его словам, правительством утверждена Концепция реформирования военного образования по принципам и стандартам НАТО.

"Если оценивать ситуацию по сути – интеграция Украины в НАТО де-факто состоялась. Важный этап закончен", - подытожил Резников.

"Спасибо Президенту Украины за доверие, поддержку и возможность служить своей стране в самые темные времена. Спасибо коллегам по правительству и украинскому парламенту за командную работу. Благодарен каждому и каждой, кто защищает сегодня Украину на поле боя. Вечная память тем, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – чтобы у Украины было будущее", - отметил он.

Напомним

5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины