Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони

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«Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України», - написав нардеп у Telegram.

За проголосувало 327 народних депутата.

Також нардеп повідомив, що призначення Рустема Умерова на посаду буде на наступному пленарному засіданні.

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Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.

4 серпня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні підтримав відставку Олексія Рєзникова з посади міністра оборони України.