Резніков: 5 млн українців живуть на територіях забруднених мінами

З початку повномасштабного вторгнення в рф площа потенційно забруднених територій, які потребують обстеження на наявність мін та вибухонебезпечних залишків, становить близько 174 000 км2.

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«5 мільйонів українців проживають на забруднених територіях і щодня відчувають мінну загрозу», - вказується у звіті.

Вказується, що Міністерством оборони України організовано роботу: координаційного центру з питань моніторингу стану мінної безпеки на деокупованих територіях України (ДССТ); оперативних груп з координації заходів з розмінування при Харківській, Херсонській та Миколаївській обласних військових адміністраціях. На сьогодні роботи з розмінування зосереджені на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. До виконання заходів з розмінування залучаються підрозділи від Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та вибухотехнічної служби Національної поліції України.

«З початку повномасштабного вторгнення підрозділами розмінування: розміновано (перевірено) – біля 131,5 тис га територій; знищено (знешкоджено) – близько 500 тис вибухонебезпечних предметів», - йдеться у звіті.

Завдяки МОУ до розмінування залучено 8 неурядових операторів протимінної діяльності, з них 5 - іноземні благодійні організації. Ці організації спрямували на проведення робіт 115 груп загальною чисельністю 744 особи.

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