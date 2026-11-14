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15 листопада в Україні діятимуть цілодобові відключення - де і скільки часу не буде світла

Київ • УНН

 • 2164 перегляди

Укренерго запровадить погодинні відключення для споживачів і обмеження для промисловості через пошкодження енергосистеми.

15 листопада в Україні діятимуть цілодобові відключення - де і скільки часу не буде світла

У неділю, 15 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Графіки виглядатимуть наступним чином:

  • для промисловості - графіки обмеження потужності;
    • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 2 черг).

      Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу

      - йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо

      Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Натомість енергетики за чотири доби повернули світло 203 тисячам родин. Масове ввімкнення техніки після відключень спричиняє сотні нових аварій щодня.

      Євген Устименко

      СуспільствоВійна в Україні
      Вибухи
      Графіки відключень електроенергії
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Київська область
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      Укренерго