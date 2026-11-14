15 ноября в Украине будут действовать круглосуточные отключения - где и сколько времени не будет света
Киев • УНН
"Укрэнерго" введёт почасовые отключения для потребителей и ограничения для промышленности из-за повреждения энергосистемы.
В воскресенье, 15 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Детали
Графики будут выглядеть следующим образом:
- для промышленности - графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей - графики почасовых
отключений (от 1 до 2 очередей).
Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения
Напомним
Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. В то же время энергетики за четыре суток вернули свет 203 тысячам семей. Массовое включение техники после отключений ежедневно приводит к сотням новых аварий.