15 ноября в Украине будут действовать круглосуточные отключения - где и сколько времени не будет света

В воскресенье, 15 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Графики будут выглядеть следующим образом:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 2 очередей).

Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения - говорится в сообщении.

Напомним

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. В то же время энергетики за четыре суток вернули свет 203 тысячам семей. Массовое включение техники после отключений ежедневно приводит к сотням новых аварий.