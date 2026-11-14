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путін, Трамп і Сі зустрінуться наступного тижня для переговорів - Reuters

Київ • УНН

 • 142 перегляди

пєсков заявив про домовленість щодо тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа й Сі. Лідери обговорять війну та ядерний контроль.

путін, Трамп і Сі зустрінуться наступного тижня для переговорів - Reuters

російський диктатор володимир путін має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзиньпіном вже наступного тижня, щоб обговорити низку питань, зокрема, російсько-українську війну. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Водночас, як йдеться в публікації, всі троє мають абсолютно різні цілі. Так, путін хоче завершити війну на своїх умовах, Трамп, який зазнав поразки від демократів на нещодавніх виборах у США - хоче заключити тристоронню угоду щодо контролю над ядерними озброєннями.

Але для Сі Цзиньпіна ця зустріч може мати певні ризики, йдеться в публікації.

Тим часом речник путіна дмитро пєсков заявив, що домовленість про тристоронню зустріч вже досягнута.

Додатково

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф запропонував росії провести тристоронню зустріч за участі Китаю наступного місяця для обговорення плану припинення війни в Україні.

Пропозиція полягає в тому, щоб президент США Дональд Трамп, президент росії володимир путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися і досягли врегулювання щодо України.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко заявив у коментарі УНН, що у ймовірних тристоронніх переговорах росії, США та Китаю зацікавлений лише кремль. Зокрема, щоб заговорити про можливість вирішення російської війни проти України без участі Києва та Європи. Натомість для США і Китаю пріоритетними залишаються інші питання.

Нагадаємо

росія вимагає від НАТО не лише не включати Україну до свого складу, а й виключити з Альянсу Фінляндію, а також відмовитися від розміщення військових баз НАТО в країнах Балтії. Водночас вимоги кремля стосуються Молдови та білорусі.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова