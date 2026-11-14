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путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters

Киев • УНН

 • 2152 просмотра

песков заявил о договорённости по поводу трёхсторонней встречи путина, Трампа и Си. Лидеры обсудят войну и ядерный контроль.

путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters

российский диктатор владимир путин должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином уже на следующей неделе, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности российско-украинскую войну. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В то же время, как говорится в публикации, у всех троих совершенно разные цели. Так, путин хочет завершить войну на своих условиях, Трамп, потерпевший поражение от демократов на недавних выборах в США, хочет заключить трехстороннее соглашение по контролю над ядерными вооружениями.

Но для Си Цзиньпина эта встреча может быть сопряжена с определенными рисками, говорится в публикации.

Тем временем пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что договоренность о трехсторонней встрече уже достигнута.

Дополнительно

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф предложил России провести в следующем месяце трехстороннюю встречу с участием Китая для обсуждения плана прекращения войны в Украине.

Предложение заключается в том, чтобы президент США Дональд Трамп, президент россии владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретились и достигли урегулирования по Украине.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко заявил в комментарии УНН, что в вероятных трехсторонних переговорах россии, США и Китая заинтересован только кремль. В частности, чтобы заговорить о возможности решения российской войны против Украины без участия Киева и Европы. Для США и Китая, напротив, приоритетными остаются другие вопросы.

Напомним

россия требует от НАТО не только не принимать Украину в свой состав, но и исключить из Альянса Финляндию, а также отказаться от размещения военных баз НАТО в странах Балтии. В то же время требования кремля касаются Молдовы и беларуси.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Си Цзиньпин
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Украина
Молдова