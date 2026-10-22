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Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

Стів Віткофф запропонував тристоронню зустріч лідерів США, росії та Китаю для обговорення припинення війни в Україні. Експерт застеріг щодо переговорів без Києва.

Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф запропонував росії провести тристоронню зустріч за участі Китаю наступного місяця для обговорення плану припинення війни в Україні. Про це повідомляє Financial News, передає УНН.

Деталі

Пропозиція полягає в тому, щоб президент США Дональд Трамп, президент росії володимир путін і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися і досягли врегулювання щодо України.

Цю пропозицію порівнюють із Ялтинською конференцією, коли вищі керівники США, Великої Британії та СРСР зібралися в Ялті на Кримському півострові в лютому 1945 року домовилися про порядок у світі після завершення Другої світової війни. Тоді також йшлось про поділ Німеччини і Кореї

- йдеться в публікації.

Додатково

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко заявив у коментарі УНН, що у ймовірних тристоронніх переговорах росії, США та Китаю зацікавлений лише кремль. Зокрема, щоб заговорити про можливість вирішення російської війни проти України без участі Києва та Європи. Натомість для США і Китаю пріоритетними залишаються інші питання.

За його словами, можливість тристоронніх переговорів взагалі виникла на тлі підготовки до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який цього року має відбутися в Китаї.

На думку експерта, саме це місце проведення саміту створює умови для потенційної зустрічі Дональда Трампа, володимира путіна та Сі Цзіньпіна, але не означає, що війна росії проти України стане головною темою переговорів, бо ініціатива обговорити її в такому форматі, за оцінкою експерта, насамперед вигідна москві.

Попри це, політолог не вважає, що потенційна зустріч сама по собі матиме безпосередні політичні наслідки для України. На його думку, головний ризик полягає в тому, що обговорення війни без Києва може поступово сприйматися як взагалі допустимий формат міжнародної політики. Тому Україні важливо не лише заявляти про неприйнятність таких переговорів, а й шукати партнерів, які теж підтримуватимуть цю позицію.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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