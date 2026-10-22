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Трамп, путин и Си могут решить судьбу Украины без неё: будет ли "Ялта 2.0"

Киев • УНН

 • 5570 просмотра

Стив Уиткофф предложил трёхстороннюю встречу лидеров США, россии и Китая для обсуждения прекращения войны в Украине. Эксперт предостерёг от переговоров без Киева.

Трамп, путин и Си могут решить судьбу Украины без неё: будет ли "Ялта 2.0"

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф предложил россии провести в следующем месяце трехстороннюю встречу с участием Китая для обсуждения плана прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Financial News, передает УНН.

Детали

Предложение заключается в том, чтобы президент США Дональд Трамп, президент россии владимир путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и достигли урегулирования по Украине.

Это предложение сравнивают с Ялтинской конференцией, когда высшие руководители США, Великобритании и СССР собрались в Ялте на Крымском полуострове в феврале 1945 года и договорились о порядке в мире после окончания Второй мировой войны. Тогда также шла речь о разделе Германии и Кореи

- говорится в публикации.

Дополнительно

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко заявил в комментарии УНН, что в вероятных трехсторонних переговорах россии, США и Китая заинтересован только Кремль. В частности, чтобы заговорить о возможности решения вопроса российской войны против Украины без участия Киева и Европы. В то же время для США и Китая приоритетными остаются другие вопросы.

По его словам, возможность трехсторонних переговоров вообще возникла на фоне подготовки к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который в этом году должен состояться в Китае.

По мнению эксперта, именно место проведения саммита создает условия для потенциальной встречи Дональда Трампа, владимира путина и Си Цзиньпина, но не означает, что война россии против Украины станет главной темой переговоров, поскольку инициатива обсудить ее в таком формате, по оценке эксперта, прежде всего выгодна Москве.

Несмотря на это, политолог не считает, что потенциальная встреча сама по себе будет иметь непосредственные политические последствия для Украины. По его мнению, главный риск заключается в том, что обсуждение войны без Киева может постепенно восприниматься как вообще допустимый формат международной политики. Поэтому Украине важно не только заявлять о неприемлемости таких переговоров, но и искать партнеров, которые также будут поддерживать эту позицию.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Германия
Крым
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина