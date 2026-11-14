Нові правила бронювання в Україні: оборонним підприємствам можуть надати 31 день на адаптацію

В Україні планують надати підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) додатковий 31 день для адаптації до нових правил бронювання військовозобов'язаних. Про це інформує УНН із посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Це пов'язано з рішенням уряду скоротити стандартну квоту бронювання зі 100% до 95%. Водночас зміни стосуються не лише оборонної промисловості, а й підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Що пропонує Міністерство економіки

Згідно з оприлюдненою 12 листопада інформацією Мінекономіки та роз'ясненнями від 13–14 листопада, передбачаються такі заходи:

31 день на адаптацію. Підприємства ОПК та енергетики мають отримати додатковий час для перегляду кількості заброньованих працівників;

збереження ключових фахівців. Зміни не повинні зачепити співробітників, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси, виконання оборонних контрактів та аварійно-відновлювальні роботи;

продовження статусу критично важливого підприємства. Для компаній, термін дії відповідного статусу яких завершується у листопаді або грудні 2026 року, підготовлено окремий механізм автоматичного продовження до 1 лютого 2027 року;

перегляд критеріїв критичності. Державні органи оновлюють умови, яким мають відповідати підприємства для збереження права на бронювання працівників.

Чому уряд скоротив квоту до 95%

23 жовтня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1328, якою вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Документ передбачає перегляд галузевих критеріїв критичності, створення Координаційного центру з організації бронювання та нові обмеження для окремих категорій підприємств.

Для оборонних та енергетичних компаній, на які поширюються відповідні положення постанови, встановлено базовий ліміт у 95% військовозобов'язаних працівників.

Водночас постанова допускає бронювання понад 95% співробітників за окремим рішенням Міністерства оборони або Міністерства енергетики з урахуванням погоджених рекомендацій Координаційного центру.

Що буде з уже заброньованими працівниками

Згідно з роз'ясненням Мінекономіки від 12 листопада, підприємства ОПК та енергетики мали привести обсяги бронювання у відповідність до нової квоти до 10 листопада 2026 року. Якщо підприємство перевищує встановлений ліміт більш ніж десять робочих днів, це може стати підставою для скасування його статусу критично важливого.

До 15% підприємств можуть втратити статус критично важливих

13 листопада міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомив у телеефірі, що після перегляду вимог приблизно 10–15% українських підприємств можуть перестати відповідати критеріям критичності.

За словами нолови профільного міністерства, Координаційний центр провів уже три засідання. Більшість оновлених критеріїв передано на погодження до Міністерства юстиції, решту планують доопрацювати найближчими тижнями. Компанії, які втратять статус після перевірки, зможуть повторно подати документи за наявності інших чинних підстав.

Як зміняться вимоги до критично важливих підприємств

Окрім відповідності фінансовим та галузевим показникам, під час нового отримання або планового підтвердження статусу підприємство повинно буде обґрунтувати, що припинення його діяльності завдасть шкоди обороноздатності, життєзабезпеченню населення, критичній інфраструктурі або макрофінансовій стабільності держави.

Також підприємство повинно працювати в одній із 13 визначених критично важливих сфер. Серед них оборонна промисловість, енергетика, транспорт, зв'язок, ІТ, медицина, будівництво та агровиробництво.

Якщо критерії, за якими підприємство раніше отримало статус, залишилися незмінними, сам перегляд правил не означає автоматичної втрати критичності.

Як відреагували виробники озброєння

13 листопада Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Прем'єр-міністра Сергія Корецького з пропозицією пом'якшити перехід до нових правил.

Асоціація наполягала на збереженні 100-відсоткової квоти для відповідних оборонних підприємств до 1 лютого 2027 року, автоматичному продовженні чинних бронювань і статусів критичності, а надалі встановленні терміну дії таких рішень щонайменше на 12 місяців. Представники галузі попереджали, що часта повторна перевірка документів і можливі затримки в державних реєстрах здатні призвести до втрати бронювання інженерами, конструкторами та операторами складного обладнання.

На думку асоціації, це створює ризики для виконання оборонних замовлень.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що Кабмін готує автоматичне продовження статусу критичних підприємств до 1 лютого 2027 року.