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Резников: 5 млн украинцев живут на территориях загрязненных минами

Резников: 5 млн украинцев живут на территориях загрязненных минами

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина является одним из самых загрязненных минами государством в мире. Об успехах по проведению разминирования рассказал в своем отчете перед отставкой министр обороны Алексей Резников. УНН располагает частью отчета переданного в ВР.

С начала полномасштабного вторжения в рф площадь потенциально загрязненных территорий, требующих обследования на наличие мин и взрывоопасных остатков, составляет около 174 000 км2.

Цитата

«5 миллионов украинцев проживают на загрязненных территориях и ежедневно испытывают минную угрозу», - указывается в отчете.

Указывается, что Министерством обороны Украины организована работа: координационного центра по вопросам мониторинга состояния минной безопасности на деоккупированных территориях Украины (ДМБТ); оперативных групп по координации мероприятий по разминированию при Харьковской, Херсонской и Николаевской областных военных администрациях. На сегодня работы по разминированию сосредоточены на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. К выполнению мероприятий по разминированию привлекаются подразделения от Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и взрывотехнической службы Национальной полиции Украины.

«С начала полномасштабного вторжения подразделениями разминирования: разминировано (проверено) – около 131,5 тыс га территорий; уничтожено (обезврежено) – около 500 тыс взрывоопасных предметов», - говорится в отчете.

Благодаря МОУ к разминированию привлечено 8 неправительственных операторов противоминной деятельности, из них 5 - иностранные благотворительные организации. Эти организации направили на проведение работ 115 групп общей численностью 744 человека.

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