Звіт Резнікова: ЗСУ отримали понад 4,6 тисяч БПЛА та майже 160 тисяч нових і модернізованих зразків озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр Олексій Резніков іде у відставку. Очікується, що перед голосуванням у Верховній Раді міністр відзвітує перед народними депутатами про проведену роботу. УНН вдалося отримати фрагмент звіту міністра, який був переданий до ВР.
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У звіті йдеться, що до Збройних сил України було поставлено 159,8 тис. од. нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки і 27 484,4 тис. одиниць техніки та майна інших родів військ та служб.
У 2022 – 2023 роках на озброєння Збройних Сил України прийнято 130 зразків та допущено до експлуатації 108 зразків озброєння та військової техніки.
Проведено державні випробування 11 дослідних зразків та функційні випробування 10 дослідних зразків озброєння та військової техніки. Крім того, до Збройних Сил України передано понад 4,6 тис. безпілотних апаратів.
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