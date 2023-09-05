Отчет Резникова: ВСУ получили более 4,6 тысяч БПЛА и почти 160 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр Алексей Резников уходит в отставку. Ожидается, что перед голосованием в Верховной Раде министр отчитается перед народными депутатами о проведенной работе. УНН удалось получить фрагмент отчета министра, который был передан в ВР.
Детали
В отчете говорится, что в Вооруженные силы Украины было поставлено 159,8 тыс. ед. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники и 27 484,4 тыс. единиц техники и имущества других родов войск и служб.
В 2022 – 2023 годах на вооружение Вооруженных Сил Украины принято 130 образцов и допущено к эксплуатации 108 образцов вооружения и военной техники.
Проведены государственные испытания 11 опытных образцов и функциональные испытания 10 опытных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, в Вооруженные Силы Украины передано более 4,6 тыс. беспилотных аппаратов.
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