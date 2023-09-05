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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 60430 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 101297 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 102172 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 90846 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85394 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108226 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130648 просмотра

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Отчет Резникова: ВСУ получили более 4,6 тысяч БПЛА и почти 160 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения

Отчет Резникова: ВСУ получили более 4,6 тысяч БПЛА и почти 160 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения

Киев • УНН

 • 699458 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр Алексей Резников уходит в отставку. Ожидается, что перед голосованием в Верховной Раде министр отчитается перед народными депутатами о проведенной работе. УНН удалось получить фрагмент отчета министра, который был передан в ВР.

Детали

В отчете говорится, что в Вооруженные силы Украины было поставлено 159,8 тыс. ед. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники и 27 484,4 тыс. единиц техники и имущества других родов войск и служб.

В 2022 – 2023 годах на вооружение Вооруженных Сил Украины принято 130 образцов и допущено к эксплуатации 108 образцов вооружения и военной техники.

Проведены государственные испытания 11 опытных образцов и функциональные испытания 10 опытных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, в Вооруженные Силы Украины передано более 4,6 тыс. беспилотных аппаратов.

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