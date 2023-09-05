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"Авіаційна коаліція", Patriot та руйнування міфів про зброю, яка не має аналогів: про що йдеться у фінальному звіті Резнікова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр Олексій Резніков іде у відставку. Очікується, що перед голосуванням у Верховній Раді міністр відзвітує перед народними депутатами про проведену роботу. УНН вдалося отримати фрагмент звіту міністра, який був переданий до ВР.

Деталі

У звіті зокрема вказується, що впродовж січня – першої половини лютого 2022 років Україна отримала понад 2000 тон військової допомоги. Насамперед ПТРК Javelin, NLAW, стрілецьку зброю, десятки тисяч боєприпасів.

Резніков вказує, що «ключовим завданням стало належне забезпечення військ озброєнням, ракетами та боєприпасами як радянських зразків, так і важким озброєнням західних країн».

Саме з цією метою проводилась міжнародна робота зі створення коаліцій з країн-союзниць.

Так, вдалося створити наступні коаліції:

Танкова коаліція. До неї увійшли 11 країн-партнерів (США, Велика Британія, Іспанія, Данія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Фінляндія, Франція) з метою постачання Україні танків західного зразка Challenger 2, Leopard 2/1, Abrams M1 та AMX-10RC. У межах цієї коаліції до України на озброєння вже надійшли Leopard 1, 2, Chellenger 2, AMX-10RC. В очікуванні надходження у вересні основного бойового танка США “Abrams”. У Польщі створено Центр технічного обслуговування для Leopard 2.

Консорціум CV90. Це спільна ініціативи України, Чехії та Словаччини щодо співпраці у закупівлі та експлуатації гусеничних бойових машин піхоти CV90 шведського виробництва.

Авіаційна коаліція. Мета цієї коаліції - підготовка українських пілотів та інженерно-авіаційного складу для експлуатації літаків F-16. До зазначеної коаліції долучились Велика Британія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Румунія, США, Швеція, Франція та Португалія. Партнерами вже відпрацьовані навчальні плани та розпочато навчання українських пілотів. Вирішено питання щодо надання Україні сучасних винищувачів, включно з F-16 американського виробництва.

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Коаліція ЗРК Patriot. Завдяки наданню країнами-партнерами сучасних засобів та систем ППО різних типів, таких як Patriot, SAMP-T, IRIS-T, NASAMS та інших, Україні вдалося значно покращити прикриття об'єктів критичної інфраструктури та підвищити відсоток збиття повітряних цілей, який наразі сягає до 91% збиття дронів-камікадзе та близько 89% збиття ракет різних типів. Завдяки ЗРК Patriot вдалося забезпечити знищення балістичних та аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та "Іскандер" та розвіяти черговий російський міф про зброю, "яка не має аналогів".

Коаліція з постачання далекобійних ракет. Від британської та французької сторін отримано далекобійні ракети класу повітря-земля Storm Shadow та SCALP (дальність дії понад 250 км), а також домовлено щодо збільшення кількості переданих ракет у найближчій перспективі. Окрім цього, ведеться робота щодо отримання далекобійних ракет від Німеччини (TAURUS) та інших партнерів.

«Загалом, якщо оцінити всі пакети допомоги від країн-партнерів, за час повномасштабного вторгнення Сили оборони отримали допомогу на суму близько 100 мільярдів доларів», - вказується у звіті.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради.

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