"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр Алексей Резников уходит в отставку. Ожидается, что перед голосованием в Верховной Раде министр отчитается перед народными депутатами о проведенной работе. УНН удалось получить фрагмент отчета министра, который был передан в ВР.

Детали

В отчете в частности указывается, что в течение января – первой половины февраля 2022 года Украина получила более 2000 тонн военной помощи. Прежде всего ПТРК Javelin, NLAW, стрелковое оружие, десятки тысяч боеприпасов.

Резников указывает, что «ключевой задачей стало надлежащее обеспечение войск вооружением, ракетами и боеприпасами как советских образцов, так и тяжелым вооружением западных стран».

Именно с этой целью проводилась международная работа по созданию коалиций из стран-союзниц.

В частности, удалось создать следующие коалиции:

Танковая коалиция. В нее вошли 11 стран-партнеров (США, Великобритания, Испания, Дания, Канада, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Франция) с целью поставки Украине танков западного образца Challenger 2, Leopard 2/1, Abrams M1 и AMX-10RC. В рамках этой коалиции в Украину на вооружение уже поступили Leopard 1, 2, Chellenger 2, AMX-10RC. В ожидании поступления в сентябре основного боевого танка США Abrams. В Польше создан Центр технического обслуживания для Leopard 2.

Консорциум CV90. Это совместная инициативы Украины, Чехии и Словакии по сотрудничеству в закупке и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV90 шведского производства.

Авиационная коалиция. Цель этой коалиции - подготовка украинских пилотов и инженерно-авиационного состава для эксплуатации самолетов F-16. К указанной коалиции присоединились Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Румыния, США, Швеция, Франция и Португалия. Партнерами уже отработаны учебные планы и начато обучение украинских пилотов. Решен вопрос о предоставлении Украине современных истребителей, включая F-16 американского производства.

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Коалиция ЗРК Patriot. Благодаря предоставлению странами-партнерами современных средств и систем ПВО различных типов, таких как Patriot, SAMP-T, IRIS-T, NASAMS и других, Украине удалось значительно улучшить прикрытие объектов критической инфраструктуры и повысить процент сбития воздушных целей, который сейчас достигает 91% сбития дронов-камикадзе и около 89% сбития ракет различных типов. Благодаря ЗРК Patriot удалось обеспечить уничтожение баллистических и аэробаллистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер" и развеять очередной российский миф об оружии, "не имеющем аналогов".

Коалиция по поставке дальнобойных ракет. От британской и французской сторон получены дальнобойные ракеты класса воздух-земля Storm Shadow и SCALP (дальность действия более 250 км), а также достигнута договоренность об увеличении количества передаваемых ракет в ближайшей перспективе. Кроме этого, ведется работа по получению дальнобойных ракет от Германии (TAURUS) и других партнеров.

«В целом, если оценить все пакеты помощи от стран-партнеров, за время полномасштабного вторжения Силы обороны получили помощь на сумму около 100 миллиардов долларов», - указывается в отчете.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду.

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