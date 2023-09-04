"Було честю служити українському народу": Резніков подав заяву про відставку до Ради

ukru
29 березня, 17:57 • 271676 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359374 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299644 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334785 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299884 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219392 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204167 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164073 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534861 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56075 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59348 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70951 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78568 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82139 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392038 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534861 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568488 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565544 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204805 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359377 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174906 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165827 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136759 перегляди
Актуальне
"Було честю служити українському народу": Резніков подав заяву про відставку до Ради

"Було честю служити українському народу": Резніков подав заяву про відставку до Ради

Київ • УНН

 • 495293 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради, пише УНН.

Цитата

"Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати для української армії протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду у сучасній історії України", - написав Резніков у соцмережі X, оприлюднивши фотографію заяви.

Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada
It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.
pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,119.70
Ethereum
$1,805.47