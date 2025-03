"Було честю служити українському народу": Резніков подав заяву про відставку до Ради

Цитата

"Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати для української армії протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду у сучасній історії України", - написав Резніков у соцмережі X, оприлюднивши фотографію заяви.

Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023