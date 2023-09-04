"Було честю служити українському народу": Резніков подав заяву про відставку до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у понеділок, що подав заяву про відставку з займаної посади до Верховної Ради, пише УНН.
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"Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати для української армії протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду у сучасній історії України", - написав Резніков у соцмережі X, оприлюднивши фотографію заяви.
Нагадаємо
3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.
I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada
It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.
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