"Было честью служить украинскому народу": Резников подал заявление об отставке в Раду

Цитата

"Я подал заявление об отставке главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев, самого тяжелого периода в современной истории Украины", - написал Резников в соцсети X, обнародовав фотографию заявления.

Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Я подал заявление об отставке Руслану Стефанчуку @r_stefanchuk, председателю парламента Украины @verkhovna_rada

Для меня было честью служить украинскому народу и работать в #UArmy последние 22 месяца, самый тяжелый период современной истории Украины’s.

pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Алексей Резников (@oleksiireznikov) 4 сентября 2023 года