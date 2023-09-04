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"Было честью служить украинскому народу": Резников подал заявление об отставке в Раду

"Было честью служить украинскому народу": Резников подал заявление об отставке в Раду

Киев • УНН

 • 495292 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в понедельник, что подал заявление об отставке с занимаемой должности в Верховную Раду, пишет УНН.

Цитата

"Я подал заявление об отставке главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев, самого тяжелого периода в современной истории Украины", - написал Резников в соцсети X, обнародовав фотографию заявления.

Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Я подал заявление об отставке Руслану Стефанчуку @r_stefanchuk, председателю парламента Украины @verkhovna_rada
Для меня было честью служить украинскому народу и работать в #UArmy последние 22 месяца, самый тяжелый период современной истории Украины’s.
pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Алексей Резников (@oleksiireznikov) 4 сентября 2023 года

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