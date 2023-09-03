Зеленський заявив про звільнення Резнікова: Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони країни. Його замінить Рустем Умєров. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.
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«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України.
Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров», - йдеться у повідомленні президента.
Зеленський зазначив, що Верховна Рада України добре знає пана Умєрова і дане рішення не потребує додаткових представлень.
«Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», - підсумував глава держави.
Доповнення
У четвер нардеп Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що ймовірно Олексій Резніков залишить пост Міністра оборони і згодом поїде послом у Великобританію. За його даними, на місце Міністра оборони мали призначити голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.