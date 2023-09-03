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Зеленский заявил об увольнении Резникова: Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны страны. Его заменит Рустем Умеров. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

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«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины.

Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров», - говорится в сообщении президента. 

Зеленский отметил, что Верховная Рада Украины хорошо знает господина Умерова и данное решение не требует дополнительных представлений.

«Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», - подытожил глава государства. 

Дополнение

В четверг нардеп Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что предположительно Алексей Резников покинет пост Министра обороны и впоследствии отправится послом в Великобританию. По его данным, на место Министра обороны должны были назначить главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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