Міністр оборони Резніков очікує появу F-16 весною

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"Я б сказав, що це може бути навесні наступного року, тому що ми розпочали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - сказав Резніков, вказавши, що також має бути підготовлена інфраструктура для літаків в Україні. "Це має зайняти щонайменше півроку, може, трохи більше", - зазначив міністр.

Деталі

Міністр оборони Резніков очікує, що літаки мають стати "серйозною зміною гри" у боротьбі з російськими військами.

"Це був би великий прорив для нас. Дуже великий", - сказав він.

Доповнення

Протягом кількох місяців Україна намагалася отримати літаки F-16 від своїх західних партнерів. Про передачу кількох десятків оголосили Данія та Нідерланди. Раніше країна-виробник США дала для цього "зелене світло".