Міністр оборони Резніков очікує появу F-16 весною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild, коли він очікує літаки F-16, сказавши, що це може бути навесні наступного року, пише УНН.
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"Я б сказав, що це може бути навесні наступного року, тому що ми розпочали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - сказав Резніков, вказавши, що також має бути підготовлена інфраструктура для літаків в Україні. "Це має зайняти щонайменше півроку, може, трохи більше", - зазначив міністр.
Деталі
Міністр оборони Резніков очікує, що літаки мають стати "серйозною зміною гри" у боротьбі з російськими військами.
"Це був би великий прорив для нас. Дуже великий", - сказав він.
Доповнення
Протягом кількох місяців Україна намагалася отримати літаки F-16 від своїх західних партнерів. Про передачу кількох десятків оголосили Данія та Нідерланди. Раніше країна-виробник США дала для цього "зелене світло".