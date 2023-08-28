Министр обороны Резников ожидает появление F-16 весной
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью немецкому изданию Bild, когда он ожидает самолеты F-16, сказав, что это может быть весной следующего года, пишет УНН.
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"Я бы сказал, что это может быть весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал Резников, указав, что также должна быть подготовлена инфраструктура для самолетов в Украине. "Это должно занять минимум полгода, может, чуть больше", - отметил министр.
Детали
Министр обороны Резников ожидает, что самолеты должны стать "серьезным изменением игры" в борьбе с российскими войсками.
"Это был бы большой прорыв для нас. Очень большой", - сказал он.
Дополнение
В течение нескольких месяцев Украина пыталась получить самолеты F-16 от своих западных партнеров. О передаче нескольких десятков объявили Дания и Нидерланды. Ранее страна-производитель США дала для этого "зеленый свет".