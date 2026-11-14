Три золота та історичні перемоги: як Україна виступила на Юнацьких Олімпійських іграх-2026

Національна збірна України здобула дев’ять нагород на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі (Сенегал): українські спортсмени вибороли три золоті, три срібні та три бронзові медалі, посівши 11-те місце в загальнокомандному медальному заліку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Деталі

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри проходили з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року в Сенегалі. Україну на змаганнях представляли 38 спортсменів, серед яких 11 юнаків та 27 дівчат. Вони виступали у 14 видах спорту.

За підсумками змагань українська команда здобула дев’ять медалей у семи видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, футзалі, фехтуванні, брейкінгу, пляжній боротьбі та боксі.

Золоті нагороди Україні принесли дзюдоїст Хазар Гейдаров у ваговій категорії до 66 кг, легкоатлетка Міланія Кохан у метанні молота та дівоча збірна України з футзалу. Зокрема, Гейдаров здобув історичне перше золото України в дзюдо на Юнацьких Олімпійських іграх. Його нагорода також стала 100-ю медаллю українських спортсменів за всю історію участі в цих змаганнях. Міланія Кохан перемогла в метанні молота з результатом 71,27 метра, встановивши особистий рекорд. Своєю чергою, українські футзалістки у фінальному матчі здолали збірну Венесуели з рахунком 4:3 та вперше в історії стали юнацькими олімпійськими чемпіонками.

Срібними призерами стали фехтувальниця Аліна Дмитрук у змаганнях на шпагах, легкоатлет Віталій Тарасюк у спортивній ходьбі на 5000 метрів та представниця брейкінгу Ніколь Джурик.

Бронзові медалі вибороли Микита Кузьменко у пляжній боротьбі у ваговій категорії до 70 кг, Дарина Козка у спортивній ходьбі на 5000 метрів та боксерка Євангеліна Петрук у ваговій категорії до 57 кг.

Загалом медалі отримали 17 українських спортсменів, оскільки перемога футзальної команди враховується в загальному заліку як одна золота нагорода. У підсумковому медальному заліку Україна посіла 11-те місце. На одну позицію вище розташувалася Хорватія, яка також здобула три золоті нагороди, однак випередила українців за кількістю срібних медалей.

Контекст

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року стали першими в історії олімпійськими змаганнями, які приймав африканський континент. Турніри проходили в Дакарі, Діамніадіо та Салі.

На попередніх літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі у 2018 році українська збірна посіла 10-те місце в медальному заліку національних команд, здобувши 18 нагород: п’ять золотих, сім срібних та шість бронзових.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що український плавець Нікіта Шеремет здобув "золото" на дистанції 50 м вільним стилем на юніорському чемпіонаті світу в Румунії. Він встановив новий юніорський рекорд України та повторив світовий рекорд серед юніорів.