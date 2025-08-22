Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів

$41.220.16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 7202 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 6662 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 8862 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 11688 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 10385 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 16218 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 17925 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12580 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13450 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
В Центрі Шалімова провели унікальну операцію для лікування цирозу печінки
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Віктор Попов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Дніпропетровська область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Український плавець Нікіта Шеремет здобув "золото" на дистанції 50 м вільним стилем на юніорському чемпіонаті світу в Румунії. Він встановив новий юніорський рекорд України та повторив світовий рекорд серед юніорів.

Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів

Український плавець Нікіта Шеремет виграв "золото" на дистанції 50 м вільним стилем. Сталося це в фіналі юніорського чемпіонату світу в румунському Отопені. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

18-річний українець тріумфував у фіналі дистанції 50 м вільним стилем на юніорському чемпіонаті світу в румунському Отопені, показавши час 21.99 с. Наш плавець випередив британця Джейкоба Міллса (22.02) та італійця Карлоса Д’Амброзіо (22.13)

- йдеться у повідомленні.

Напередодні у кваліфікації Нікіта встановив новий юніорський рекорд України (21.82 с), а у півфіналі повторив світовий рекорд серед юніорів — 21.75 с, що з 2017 року належав американцю Майклу Ендрю.

Для Нікіти Шеремета це перша нагорода на юніорському чемпіонаті світу - і відразу золота

- додали в НОК України.

Українські веслувальниці стали чемпіонками світу на дистанції 500 м22.08.25, 18:58 • 1130 переглядiв

Ольга Розгон

Спорт
Олімпійські ігри
Національний олімпійський комітет
Румунія
Україна