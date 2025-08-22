Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
Київ • УНН
Український плавець Нікіта Шеремет здобув "золото" на дистанції 50 м вільним стилем на юніорському чемпіонаті світу в Румунії. Він встановив новий юніорський рекорд України та повторив світовий рекорд серед юніорів.
Український плавець Нікіта Шеремет виграв "золото" на дистанції 50 м вільним стилем. Сталося це в фіналі юніорського чемпіонату світу в румунському Отопені. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
18-річний українець тріумфував у фіналі дистанції 50 м вільним стилем на юніорському чемпіонаті світу в румунському Отопені, показавши час 21.99 с. Наш плавець випередив британця Джейкоба Міллса (22.02) та італійця Карлоса Д’Амброзіо (22.13)
Напередодні у кваліфікації Нікіта встановив новий юніорський рекорд України (21.82 с), а у півфіналі повторив світовий рекорд серед юніорів — 21.75 с, що з 2017 року належав американцю Майклу Ендрю.
Для Нікіти Шеремета це перша нагорода на юніорському чемпіонаті світу - і відразу золота
