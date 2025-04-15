Національний олімпійський комітет

На ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Це найкращий результат України за кількістю золотих медалей за останні 12 років.
Україна фінішувала на 22-му місці у медальному заліку Олімпіади-2024, що є найкращим результатом за 12 років. США стали переможцями медального заліку, випередивши Китай за кількістю срібних нагород.
Українські спортсмени виступлять у 8 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 10 серпня. Змагання включають стрибки у воду, веслування, боротьбу, художню гімнастику, брейкінг та інші дисципліни.
На Олімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. За два дні до завершення Ігор Україна посідає 15-те місце в медальному заліку.
9 серпня українські олімпійці виступлять у стрибках у воду, художній гімнастиці, веслуванні, боротьбі, брейкінгу, сучасному п'ятиборстві та артистичному плаванні. Розклад змагань охоплює період з 11:00 до 20:30 за київським часом.
8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.
Боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії 80 кг. Україна посідає 17-те місце в медальному заліку з 3 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими нагородами.
Український боксер Олександр Хижняк виборов золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У фіналі він переміг чемпіона світу з Казахстану з рахунком 3:2.
7 серпня українські олімпійці виступлять у легкій атлетиці, веслуванні, боротьбі, стрибках у воду та боксі. Медалі розіграють у змішаній естафеті зі спортивної ходьби, жіночій боротьбі та боксі.
Україна посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 з 7 нагородами: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Українські спортсмени змагалися в 4 видах спорту, показавши різні результати.
6 серпня українці виступлять у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці на Олімпійських іграх у Парижі. 5 серпня Ілля Ковтун здобув срібло у спортивній гімнастиці на паралельних брусах.
5 серпня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі та веслуванні. Напередодні збірна здобула 3 медалі в легкій атлетиці, посідаючи 17 місце в медальному заліку.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у стрибках у висоту. Вона подолала висоту 2,02 метра з третьої спроби, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс.
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Вона подолала висоту 1,95 м, розділивши третє місце з австралійкою Елеонор Паттерсон.
Українські спортсмени виступлять у 7 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 4 серпня. Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула перше золото Ігор.
3 серпня українці виступлять у стендовій стрільбі, велоспорті, плаванні, фехтуванні, гімнастиці, веслувальному слаломі та легкій атлетиці. Олександр Хижняк гарантував Україні третю медаль Олімпіади-2024.
2 серпня українські олімпійці виступлять у 7 дисциплінах на Іграх у Парижі. 1 серпня Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі, Україна посідає 35 місце в медальному заліку.
На шостий день Олімпійських ігор у Парижі Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі. Українські спортсмени змагалися у шести видах спорту, Україна посідає 35-те місце в медальному заліку.
1 серпня українці виступлять у легкій атлетиці, кульовій стрільбі, дзюдо, стрільбі з лука, плаванні та тенісі. Підбито підсумки змагального дня 31 липня, де Україна здобула одну бронзову медаль.
Українська спортсменка Вікторія Ус кваліфікувалася до фіналу Олімпійських ігор у веслувальному слаломі в каное-одиночці з восьмим часом. Попри штрафні секунди, вона успішно завершила півфінальний заїзд і готується до фіналу.
31 липня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, веслуванні, плаванні, гімнастиці, тенісі та боксі. Напередодні збірна здобула успіхи у тенісі та боксі, але завершила виступи у футболі.
Кірілл Болюх та Олексій Середа зайняли 5 місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді в Парижі. Спортсмени визнали, що результат їх розчарував, але не втрачають оптимізму.
У другий день Олімпіади-2024 у Парижі українські атлети виступлять у 10 дисциплінах. Серед них - гімнастика, дзюдо, стрільба, теніс, плавання та інші види спорту.
27 липня українські олімпійці змагатимуться у 11 дисциплінах на Іграх у Парижі. Серед видів спорту - дзюдо, стрільба, стрибки у воду, фехтування, теніс, веслування, велоспорт, гімнастика та футбол.
Призери попередніх Ігор Михайло Романчук та Еліна Світоліна будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 21:00 за київським часом.
Сьогодні о 20:00 відбудеться перший в історії футбольний матч збірної України на Олімпійських іграх. Україна зіграє з Іраком.
Збірна України зі спортивної гімнастики прибула до Олімпійського селища в Парижі. Четверо гімнастів вже провели два тренування, п'ятий спортсмен приєднається до команди 22 липня.
Перші українські спортсмени почнуть прибувати до Олімпійського селища в Парижі з 19 липня. Українська делегація вже здійснила прийом кімнат, де проживатиме збірна, сусідами якої будуть команди Канади, Німеччини та Ірландії.