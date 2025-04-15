Національний олімпійський комітет

Олімпіада-2024: українські спортсмени почнуть прибувати у Париж з 19 липня, їх сусідами будуть канадці, німці та ірландці

Перші українські спортсмени почнуть прибувати до Олімпійського селища в Парижі з 19 липня. Українська делегація вже здійснила прийом кімнат, де проживатиме збірна, сусідами якої будуть команди Канади, Німеччини та Ірландії.