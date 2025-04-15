Національний олімпійський комітет

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18939 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 132382 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124721 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126154 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124789 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127603 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191712 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76738 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163986 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115311 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15214 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37688 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47914 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 132405 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 738 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9634 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12242 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108125 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109799 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Національний олімпійський комітет

Національна складова світового олімпійського руху
Новини по темi

ХХХІІІ Олімпійські ігри у Парижі офіційно завершено: Україна показала кращий результат за 12 років

На ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Це найкращий результат України за кількістю золотих медалей за останні 12 років.

Спорт • 11 серпня, 22:23 • 27822 перегляди

Україна посіла 22 місце у медальному заліку Олімпіади-2024

Україна фінішувала на 22-му місці у медальному заліку Олімпіади-2024, що є найкращим результатом за 12 років. США стали переможцями медального заліку, випередивши Китай за кількістю срібних нагород.

Спорт • 11 серпня, 19:10 • 31289 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 10 серпня

Українські спортсмени виступлять у 8 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 10 серпня. Змагання включають стрибки у воду, веслування, боротьбу, художню гімнастику, брейкінг та інші дисципліни.

Спорт • 10 серпня, 05:07 • 29436 перегляди

Україна з одинадцятьма нагородами посідає 15-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024

На Олімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. За два дні до завершення Ігор Україна посідає 15-те місце в медальному заліку.

Спорт • 9 серпня, 20:47 • 36704 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 9 серпня

9 серпня українські олімпійці виступлять у стрибках у воду, художній гімнастиці, веслуванні, боротьбі, брейкінгу, сучасному п'ятиборстві та артистичному плаванні. Розклад змагань охоплює період з 11:00 до 20:30 за київським часом.

Спорт • 9 серпня, 05:42 • 19034 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 8 серпня

8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.

Спорт • 8 серпня, 06:19 • 17142 перегляди

Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку Оліпіади-2024

Боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії 80 кг. Україна посідає 17-те місце в медальному заліку з 3 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими нагородами.

Спорт • 8 серпня, 01:10 • 23227 перегляди

Олександр Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк виборов золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У фіналі він переміг чемпіона світу з Казахстану з рахунком 3:2.

Спорт • 7 серпня, 21:24 • 20742 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 7 серпня

7 серпня українські олімпійці виступлять у легкій атлетиці, веслуванні, боротьбі, стрибках у воду та боксі. Медалі розіграють у змішаній естафеті зі спортивної ходьби, жіночій боротьбі та боксі.

Спорт • 7 серпня, 05:56 • 15185 перегляди

Україна із сімома нагородами посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024

Україна посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 з 7 нагородами: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Українські спортсмени змагалися в 4 видах спорту, показавши різні результати.

Спорт • 6 серпня, 23:54 • 19451 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня

6 серпня українці виступлять у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці на Олімпійських іграх у Парижі. 5 серпня Ілля Ковтун здобув срібло у спортивній гімнастиці на паралельних брусах.

Спорт • 6 серпня, 05:57 • 14779 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня

5 серпня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі та веслуванні. Напередодні збірна здобула 3 медалі в легкій атлетиці, посідаючи 17 місце в медальному заліку.

Спорт • 5 серпня, 05:55 • 18984 перегляди

Ярослава Магучіх виборола "золото" Олімпіади-2024 у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у стрибках у висоту. Вона подолала висоту 2,02 метра з третьої спроби, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс.

Спорт • 4 серпня, 19:25 • 105745 перегляди

Ірина Геращенко здобула "бронзу" у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Вона подолала висоту 1,95 м, розділивши третє місце з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Спорт • 4 серпня, 19:06 • 24863 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня

Українські спортсмени виступлять у 7 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 4 серпня. Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула перше золото Ігор.

Спорт • 4 серпня, 06:37 • 26926 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня

3 серпня українці виступлять у стендовій стрільбі, велоспорті, плаванні, фехтуванні, гімнастиці, веслувальному слаломі та легкій атлетиці. Олександр Хижняк гарантував Україні третю медаль Олімпіади-2024.

Спорт • 3 серпня, 07:58 • 18957 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня

2 серпня українські олімпійці виступлять у 7 дисциплінах на Іграх у Парижі. 1 серпня Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі, Україна посідає 35 місце в медальному заліку.

Спорт • 2 серпня, 05:36 • 22149 перегляди

У медальному Олімпіади Україна посідає 35-ту позицію

На шостий день Олімпійських ігор у Парижі Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі. Українські спортсмени змагалися у шести видах спорту, Україна посідає 35-те місце в медальному заліку.

Спорт • 2 серпня, 03:31 • 21248 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 1 серпня

1 серпня українці виступлять у легкій атлетиці, кульовій стрільбі, дзюдо, стрільбі з лука, плаванні та тенісі. Підбито підсумки змагального дня 31 липня, де Україна здобула одну бронзову медаль.

Спорт • 1 серпня, 05:49 • 18005 перегляди

Вікторія Ус вийшла до фіналу з веслувального слалому на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Вікторія Ус кваліфікувалася до фіналу Олімпійських ігор у веслувальному слаломі в каное-одиночці з восьмим часом. Попри штрафні секунди, вона успішно завершила півфінальний заїзд і готується до фіналу.

Спорт • 31 липня, 15:02 • 18607 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 31 липня

31 липня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, веслуванні, плаванні, гімнастиці, тенісі та боксі. Напередодні збірна здобула успіхи у тенісі та боксі, але завершила виступи у футболі.

Спорт • 31 липня, 05:59 • 15924 перегляди

Олімпіада-2024: українські спортсмени посіли п'яте місце у синхронних стрибках у воду

Кірілл Болюх та Олексій Середа зайняли 5 місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді в Парижі. Спортсмени визнали, що результат їх розчарував, але не втрачають оптимізму.

Спорт • 29 липня, 12:48 • 17236 перегляди

У другий день Олімпіади-2024 українські спортсмени змагатимуться у 10 видах спорту

У другий день Олімпіади-2024 у Парижі українські атлети виступлять у 10 дисциплінах. Серед них - гімнастика, дзюдо, стрільба, теніс, плавання та інші види спорту.

Спорт • 28 липня, 06:38 • 24773 перегляди

Українські спортсмени стартують на Олімпіаді в Парижі в 11 видах спорту: розклад змагань

27 липня українські олімпійці змагатимуться у 11 дисциплінах на Іграх у Парижі. Серед видів спорту - дзюдо, стрільба, стрибки у воду, фехтування, теніс, веслування, велоспорт, гімнастика та футбол.

Спорт • 27 липня, 07:01 • 22061 перегляди

Романчук і Світоліна понесуть прапор України на відкритті Олімпіади-2024

Призери попередніх Ігор Михайло Романчук та Еліна Світоліна будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 21:00 за київським часом.

Спорт • 25 липня, 20:43 • 21618 перегляди

Матч Україна - Ірак на Олімпіаді: час початку та трансляція

Сьогодні о 20:00 відбудеться перший в історії футбольний матч збірної України на Олімпійських іграх. Україна зіграє з Іраком.

Спорт • 24 липня, 14:37 • 20998 перегляди

Українські гімнасти прибули до Олімпійського селища в Парижі і вже провели перші тренування

Збірна України зі спортивної гімнастики прибула до Олімпійського селища в Парижі. Четверо гімнастів вже провели два тренування, п'ятий спортсмен приєднається до команди 22 липня.

Спорт • 20 липня, 14:32 • 22911 перегляди

Олімпіада-2024: українські спортсмени почнуть прибувати у Париж з 19 липня, їх сусідами будуть канадці, німці та ірландці

Перші українські спортсмени почнуть прибувати до Олімпійського селища в Парижі з 19 липня. Українська делегація вже здійснила прийом кімнат, де проживатиме збірна, сусідами якої будуть команди Канади, Німеччини та Ірландії.

Спорт • 18 липня, 07:42 • 16481 перегляди