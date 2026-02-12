Вже троє українських спортсменів отримали заборону на використання шолома під час Олімпіади-2026
Київ • УНН
Міжнародний союз ковзанярів не дозволив Олегу Гандею змагатися в екіпіруванні з написом Ліни Костенко. Це вже третій подібний випадок із українськими спортсменами.
Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Шолом Гайдея мав напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Раніше заборони на використання власного екіпірування отримали фристайлістка Катерина Коцар та скелетоніст Владислав Гераскевич, передає УНН.
Деталі
У Національному олімпійському комітеті журналісту УНН підтвердили інформацію щодо того, що Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні.
Тож наразі відомо про три випадки заборон українським олімпійцям на шоломи.
Зокрема, на шоломі Гайдея був напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки".
У United24 зазначили, що Міжнародний союз катання на ковзанах класифікував це як "політичне гасло.
Раніше використовувати шолом із написом "Be brave like Ukrainian" (Будь хоробрим, як українець) заборонили фристайлістці Катерині Коцар.
Доповнення
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.