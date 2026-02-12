$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 4296 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 8932 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 11761 перегляди
13:47 • 15847 перегляди

Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
13:47 • 15847 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 17450 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20082 перегляди
12 лютого, 09:49 • 22011 перегляди

Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:49 • 22011 перегляди
12 лютого, 09:16 • 28083 перегляди

Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
12 лютого, 09:16 • 28083 перегляди
12 лютого, 08:30 • 73990 перегляди

Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
12 лютого, 08:30 • 73990 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49220 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Вже троє українських спортсменів отримали заборону на використання шолома під час Олімпіади-2026

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Міжнародний союз ковзанярів не дозволив Олегу Гандею змагатися в екіпіруванні з написом Ліни Костенко. Це вже третій подібний випадок із українськими спортсменами.

Вже троє українських спортсменів отримали заборону на використання шолома під час Олімпіади-2026

Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Шолом Гайдея мав напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Раніше заборони на використання власного екіпірування отримали фристайлістка Катерина Коцар та скелетоніст Владислав Гераскевич, передає УНН

Деталі 

У Національному олімпійському комітеті журналісту УНН підтвердили інформацію щодо того, що Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні.

Тож наразі відомо про три випадки заборон українським олімпійцям на шоломи. 

Зокрема, на шоломі Гайдея був напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". 

У United24 зазначили, що Міжнародний союз катання на ковзанах класифікував це як "політичне гасло. 

Раніше використовувати шолом із написом "Be brave like Ukrainian" (Будь хоробрим, як українець) заборонили фристайлістці Катерині Коцар. 

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Павло Башинський

