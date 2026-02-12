Голова МЗС назвав "моментом ганьби" рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича за "шолом пам'яті"

$43.030.06
51.210.04
ukenru
09:16 • 4480 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 23857 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 26256 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 39192 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 31607 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 28598 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 25502 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 42529 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 20062 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22302 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
93%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 24270 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 20312 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 17487 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 7582 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 5958 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 42523 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 37010 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 38639 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 48482 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 60678 перегляди
Актуальнi люди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 6068 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 20144 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 22283 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 23196 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 24770 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Х-59

Голова МЗС назвав "моментом ганьби" рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича за "шолом пам'яті"

Київ • УНН

 • 70 перегляди

МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом пам'яті загиблих спортсменів. МЗС України засудило це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Голова МЗС назвав "моментом ганьби" рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича за "шолом пам'яті"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на дискваліфікацію Міжнародним олімпійським комітетом українського скелетоніста Владислава Гераскевича, вказавши на це як на "момент ганьби" для майбутніх поколінь, пише УНН.

МОК дискваліфікував не українського спортсмена, а свою репутацію. Майбутні покоління згадуватимуть це як момент ганьби

- наголосив голова МЗС Сибіга.

Міністр вказав, що український спортсмен "просто хотів вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули на війні". "У цьому немає нічого поганого за жодними правилами та етичними нормами", - вів далі голова МЗС.

"МОК залякував, виявляв неповагу і навіть читав лекції нашому спортсмену та іншим українцям про те, що їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі"", - вказав Сибіга.

Міністр зазначив, що "МОК також систематично не зміг протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії - росії". "Країні, яка за останні три десятиліття тричі здійснювала вторгнення під час Олімпійського перемир'я, запровадила найбільшу державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів та тренерів та пошкодила 800 спортивних об'єктів в Україні", - зауважив голова МЗС.

"Дискваліфікацію мають отримати росіяни, а не пам'ять їхніх жертв. Ніхто з них не є "нейтральним"", - підкреслив Сибіга.

Міністр наголосив: "Якщо Олімпійський кодекс свідчить, що "найважливіше на Олімпійських іграх - не перемога, а участь", то МОК повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь і зрадивши 650 українських спортсменів та тренерів, убитих росією".

"Ми пишаємося тим, що маємо Владислава, який їх не зрадив. Дякую за ваші принципи та хоробрість", - написав Сибіга.

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Юлія Шрамко

СпортПолітика
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Україна