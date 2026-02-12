Голова МЗС назвав "моментом ганьби" рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича за "шолом пам'яті"
Київ • УНН
МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом пам'яті загиблих спортсменів. МЗС України засудило це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на дискваліфікацію Міжнародним олімпійським комітетом українського скелетоніста Владислава Гераскевича, вказавши на це як на "момент ганьби" для майбутніх поколінь, пише УНН.
МОК дискваліфікував не українського спортсмена, а свою репутацію. Майбутні покоління згадуватимуть це як момент ганьби
Міністр вказав, що український спортсмен "просто хотів вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули на війні". "У цьому немає нічого поганого за жодними правилами та етичними нормами", - вів далі голова МЗС.
"МОК залякував, виявляв неповагу і навіть читав лекції нашому спортсмену та іншим українцям про те, що їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі"", - вказав Сибіга.
Міністр зазначив, що "МОК також систематично не зміг протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії - росії". "Країні, яка за останні три десятиліття тричі здійснювала вторгнення під час Олімпійського перемир'я, запровадила найбільшу державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів та тренерів та пошкодила 800 спортивних об'єктів в Україні", - зауважив голова МЗС.
"Дискваліфікацію мають отримати росіяни, а не пам'ять їхніх жертв. Ніхто з них не є "нейтральним"", - підкреслив Сибіга.
Міністр наголосив: "Якщо Олімпійський кодекс свідчить, що "найважливіше на Олімпійських іграх - не перемога, а участь", то МОК повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь і зрадивши 650 українських спортсменів та тренерів, убитих росією".
"Ми пишаємося тим, що маємо Владислава, який їх не зрадив. Дякую за ваші принципи та хоробрість", - написав Сибіга.
Доповнення
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).