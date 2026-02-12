Глава МИД назвал "моментом позора" решение МОК о дисквалификации Гераскевича за "шлем памяти"

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на дисквалификацию Международным олимпийским комитетом украинского скелетониста Владислава Гераскевича, указав на это как на "момент позора" для будущих поколений, пишет УНН.

МОК дисквалифицировал не украинского спортсмена, а свою репутацию. Будущие поколения будут вспоминать это как момент позора - подчеркнул глава МИД Сибига.

Министр указал, что украинский спортсмен "просто хотел почтить память своих коллег-спортсменов, погибших на войне". "В этом нет ничего плохого по любым правилам и этическим нормам", - продолжил глава МИД.

"МОК запугивал, проявлял неуважение и даже читал лекции нашему спортсмену и другим украинцам о том, что им следует молчать об "одном из 130 конфликтов в мире"", - указал Сибига.

Министр отметил, что "МОК также систематически не смог противостоять крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии - России". "Стране, которая за последние три десятилетия трижды осуществляла вторжения во время Олимпийского перемирия, ввела крупнейшую государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и тренеров и повредила 800 спортивных объектов в Украине", - отметил глава МИД.

"Дисквалификацию должны получить россияне, а не память их жертв. Никто из них не является "нейтральным"", - подчеркнул Сибига.

Министр подчеркнул: "Если Олимпийский кодекс гласит, что "самое важное на Олимпийских играх - не победа, а участие", то МОК полностью предал его, не позволив Владиславу Гераскевичу принять участие и предав 650 украинских спортсменов и тренеров, убитых Россией".

"Мы гордимся тем, что у нас есть Владислав, который их не предал. Спасибо за ваши принципы и храбрость", - написал Сибига.

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).