Уже трое украинских спортсменов получили запрет на использование шлема во время Олимпиады-2026
Киев • УНН
Международный союз конькобежцев не разрешил Олегу Гандею соревноваться в экипировке с надписью Лины Костенко. Это уже третий подобный случай с украинскими спортсменами.
Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорттрекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке. Шлем Гайдея имел надпись Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Ранее запреты на использование собственной экипировки получили фристайлистка Екатерина Коцар и скелетонист Владислав Гераскевич, передает УНН.
Детали
В Национальном олимпийском комитете журналисту УНН подтвердили информацию о том, что Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорттрекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке.
Поэтому сейчас известно о трех случаях запретов украинским олимпийцам на шлемы.
В частности, на шлеме Гайдея была надпись Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения".
В United24 отметили, что Международный союз катания на коньках классифицировал это как "политический лозунг.
Ранее использовать шлем с надписью "Be brave like Ukrainian" (Будь храбрым, как украинец) запретили фристайлистке Екатерине Коцар.
Дополнение
МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.
Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САЅ).
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.