Эксклюзив
16:21 • 3774 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 7796 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 11456 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 15544 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 17199 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 19959 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21907 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28016 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73934 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49162 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Уже трое украинских спортсменов получили запрет на использование шлема во время Олимпиады-2026

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Международный союз конькобежцев не разрешил Олегу Гандею соревноваться в экипировке с надписью Лины Костенко. Это уже третий подобный случай с украинскими спортсменами.

Уже трое украинских спортсменов получили запрет на использование шлема во время Олимпиады-2026

Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорттрекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке. Шлем Гайдея имел надпись Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Ранее запреты на использование собственной экипировки получили фристайлистка Екатерина Коцар и скелетонист Владислав Гераскевич, передает УНН

Детали 

В Национальном олимпийском комитете журналисту УНН подтвердили информацию о том, что Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорттрекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке.

Поэтому сейчас известно о трех случаях запретов украинским олимпийцам на шлемы. 

В частности, на шлеме Гайдея была надпись Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". 

В United24 отметили, что Международный союз катания на коньках классифицировал это как "политический лозунг. 

Ранее использовать шлем с надписью "Be brave like Ukrainian" (Будь храбрым, как украинец) запретили фристайлистке Екатерине Коцар. 

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САЅ).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Павел Башинский

ОбществоСпортОлимпиада
Война в Украине
Андрей Сибига
Национальный олимпийский комитет
Международный союз конькобежцев
Министерство иностранных дел Украины
Юнайтед24
Украина