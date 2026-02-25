В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
Журналісти підтвердили низку відео з мітингами, сутичками навколо "Басіджу" та заявою міністра науки про "нульову толерантність" до заворушень.
В Ірані студентські антиурядові протести від суботи відбулися щонайменше у 13 університетах. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Протести почалися у кількох великих закладах вищої освіти, зокрема в Мешхеді - другому за величиною місті країни. Серед них - Технологічний університет Саджада.
На відео з місця інциденту видно групу студентів у головному дворі, які скандують гасла проти воєнізованого добровольчого формування "Басідж", що входить до структури Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Цього тижня останні вже вступали у сутички зі студентами-протестувальниками.
Ще одне відео, за інформацією BBC, зняли в Інституті вищої освіти Шандіз у Мешхеді. Там студенти зібралися біля головної будівлі навчального закладу.
Крім того, заворушення почалися на території Університету Хадже Насіра в Тегерані. На одному з відеороликів, який потрапив у мережу, видно, як перед факультетом механічної інженерії проходять одночасно акції прихильників і противників уряду. Зокрема, антиурядові студенти скандують "Хай живе шах", тоді як провладні учасники тримають прапор Ісламської Республіки.
Своєю чергою міністр науки Ірану Хоссейн Сімаеї-Сарраф напередодні вже заявив, що не терпітиме жодних проявів заворушень в університетах.
Нагадаємо
Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів. Революційний суд у Тегерані засудив до страти Мохаммеда Аббасі, звинувативши його у "ворожнечі проти бога" та вбивстві силовика.