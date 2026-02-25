$43.260.03
Ексклюзив
12:01 • 2926 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 11144 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 17327 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 16402 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 15662 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 21089 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 27547 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22682 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 20166 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17260 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Журналісти підтвердили низку відео з мітингами, сутичками навколо "Басіджу" та заявою міністра науки про "нульову толерантність" до заворушень.

В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною

В Ірані студентські антиурядові протести від суботи відбулися щонайменше у 13 університетах. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Протести почалися у кількох великих закладах вищої освіти, зокрема в Мешхеді - другому за величиною місті країни. Серед них - Технологічний університет Саджада.

На відео з місця інциденту видно групу студентів у головному дворі, які скандують гасла проти воєнізованого добровольчого формування "Басідж", що входить до структури Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Цього тижня останні вже вступали у сутички зі студентами-протестувальниками.

Ще одне відео, за інформацією BBC, зняли в Інституті вищої освіти Шандіз у Мешхеді. Там студенти зібралися біля головної будівлі навчального закладу.

Крім того, заворушення почалися на території Університету Хадже Насіра в Тегерані. На одному з відеороликів, який потрапив у мережу, видно, як перед факультетом механічної інженерії проходять одночасно акції прихильників і противників уряду. Зокрема, антиурядові студенти скандують "Хай живе шах", тоді як провладні учасники тримають прапор Ісламської Республіки.

Своєю чергою міністр науки Ірану Хоссейн Сімаеї-Сарраф  напередодні вже заявив, що не терпітиме жодних проявів заворушень в університетах.

Нагадаємо

Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів. Революційний суд у Тегерані засудив до страти Мохаммеда Аббасі, звинувативши його у "ворожнечі проти бога" та вбивстві силовика.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаСвіт
Соціальна мережа
Сутички
Тегеран
Іран