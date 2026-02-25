В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране
Киев • УНН
Журналисты подтвердили ряд видео с митингами, столкновениями вокруг "Басиджа" и заявлением министра науки о "нулевой толерантности" к беспорядкам.
В Иране студенческие антиправительственные протесты с субботы прошли как минимум в 13 университетах. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Подробности
Протесты начались в нескольких крупных высших учебных заведениях, в том числе в Мешхеде - втором по величине городе страны. Среди них – Технологический университет Саджада.
На видео с места инцидента видна группа студентов в главном дворе, скандирующих лозунги против военизированного добровольческого формирования "Басидж", входящего в структуру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). На этой неделе последние уже вступали в столкновения со студентами-протестующими.
Еще одно видео, по информации BBC, сняли в Институте высшего образования Шандиз в Мешхеде. Там студенты собрались у главного здания учебного заведения.
Кроме того, беспорядки начались на территории Университета Хадже Насира в Тегеране. На одном из видеороликов, попавшем в сеть, видно, как перед факультетом механической инженерии проходят одновременно акции сторонников и противников правительства. В частности, антиправительственные студенты скандируют "Да здравствует шах", тогда как провластные участники держат флаг Исламской Республики.
В свою очередь министр науки Ирана Хоссейн Симаеи-Сарраф накануне уже заявил, что не будет терпеть никаких проявлений беспорядков в университетах.
Напомним
Иран вынес первый смертный приговор участнику январских протестов. Революционный суд в Тегеране приговорил к смертной казни Мохаммеда Аббаси, обвинив его во "вражде против бога" и убийстве силовика.