В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
12:01 • 148 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 10321 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 16519 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 15632 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 15049 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 20706 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 27203 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22553 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20103 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17205 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
87%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 15856 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 14611 просмотра
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 4766 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 11570 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 11886 просмотра
публикации
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 150 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 38216 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 48676 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 66166 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 83193 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 14808 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 18529 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 20872 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 25622 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 34104 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Truth Social

В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Журналисты подтвердили ряд видео с митингами, столкновениями вокруг "Басиджа" и заявлением министра науки о "нулевой толерантности" к беспорядкам.

В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране

В Иране студенческие антиправительственные протесты с субботы прошли как минимум в 13 университетах. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Подробности

Протесты начались в нескольких крупных высших учебных заведениях, в том числе в Мешхеде - втором по величине городе страны. Среди них – Технологический университет Саджада.

На видео с места инцидента видна группа студентов в главном дворе, скандирующих лозунги против военизированного добровольческого формирования "Басидж", входящего в структуру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). На этой неделе последние уже вступали в столкновения со студентами-протестующими.

Еще одно видео, по информации BBC, сняли в Институте высшего образования Шандиз в Мешхеде. Там студенты собрались у главного здания учебного заведения.

Кроме того, беспорядки начались на территории Университета Хадже Насира в Тегеране. На одном из видеороликов, попавшем в сеть, видно, как перед факультетом механической инженерии проходят одновременно акции сторонников и противников правительства. В частности, антиправительственные студенты скандируют "Да здравствует шах", тогда как провластные участники держат флаг Исламской Республики.

В свою очередь министр науки Ирана Хоссейн Симаеи-Сарраф накануне уже заявил, что не будет терпеть никаких проявлений беспорядков в университетах.

Напомним

Иран вынес первый смертный приговор участнику январских протестов. Революционный суд в Тегеране приговорил к смертной казни Мохаммеда Аббаси, обвинив его во "вражде против бога" и убийстве силовика.

Александра Василенко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Тегеран
Иран