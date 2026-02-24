Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 788 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 1582 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 2266 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 4048 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 8212 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11550 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12571 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12452 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 20990 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13231 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 18058 перегляди
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну24 лютого, 09:24 • 5946 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 23359 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 14959 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 8526 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 20991 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 32319 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 50772 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 69508 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 72403 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 3830 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 8572 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 14981 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26886 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24592 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Революційний суд у Тегерані засудив до страти Мохаммеда Аббасі, звинувативши його у "ворожнечі проти бога" та вбивстві силовика.

Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США

Революційний суд у Тегерані засудив до страти Мохаммеда Аббасі, звинувативши його у "ворожнечі проти бога" та вбивстві силовика під час масових заворушень. Це рішення стало першим офіційним смертним вироком, пов’язаним із нещодавньою хвилею протестів, незважаючи на прямі погрози Вашингтона застосувати військову силу у разі виконання таких покарань. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Винесення вироку відбулося на тлі надзвичайно напруженої міжнародної ситуації, коли президент США Дональд Трамп відкрито застеріг Тегеран від проведення страт протестувальників.

Підсудні не мають доступу до адвоката, якого вони хотіли, і їм надали державного захисника

– повідомило для Reuters джерело, близьке до родини засудженого.

Попри ризик військових дій з боку США та засудження правозахисних груп, іранська влада продовжує репресивну політику, намагаючись придушити наймасштабніші внутрішні заворушення з 1979 року.

"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців08.02.26, 04:48 • 10209 переглядiв

Правозахисники наголошують, що під час придушення виступів уже загинули тисячі людей, а використання смертної кари є спробою режиму залякати решту учасників опору.

Репресії проти родини обвинуваченого та правовий вакуум

Окрім смертного вироку Мохаммеду Аббасі, судова система Ірану призначила тривалий термін ув'язнення його доньці Фатеме, яку засудили до 25 років тюрми за участь у демонстраціях.

Трамп висловив здивування відсутністю капітуляції Ірану на тлі масштабного військового тиску США23.02.26, 04:55 • 5942 перегляди

Рідні засудженого відкидають усі звинувачення у вбивстві, заявляючи про відсутність доказів та неможливість отримати справедливий захист у суді. Наразі вирок очікує підтвердження Верховним судом Ірану, що стане вирішальним моментом у подальшому розвитку дипломатичного та військового протистояння між Тегераном і Заходом.

США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні19.02.26, 16:46 • 88842 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Сутички
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран