Іран виніс перший смертний вирок учаснику січневих протестів всупереч попередженням США
Київ • УНН
Революційний суд у Тегерані засудив до страти Мохаммеда Аббасі, звинувативши його у "ворожнечі проти бога" та вбивстві силовика.
Революційний суд у Тегерані засудив до страти Мохаммеда Аббасі, звинувативши його у "ворожнечі проти бога" та вбивстві силовика під час масових заворушень. Це рішення стало першим офіційним смертним вироком, пов’язаним із нещодавньою хвилею протестів, незважаючи на прямі погрози Вашингтона застосувати військову силу у разі виконання таких покарань. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Винесення вироку відбулося на тлі надзвичайно напруженої міжнародної ситуації, коли президент США Дональд Трамп відкрито застеріг Тегеран від проведення страт протестувальників.
Підсудні не мають доступу до адвоката, якого вони хотіли, і їм надали державного захисника
Попри ризик військових дій з боку США та засудження правозахисних груп, іранська влада продовжує репресивну політику, намагаючись придушити наймасштабніші внутрішні заворушення з 1979 року.
"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців08.02.26, 04:48 • 10209 переглядiв
Правозахисники наголошують, що під час придушення виступів уже загинули тисячі людей, а використання смертної кари є спробою режиму залякати решту учасників опору.
Репресії проти родини обвинуваченого та правовий вакуум
Окрім смертного вироку Мохаммеду Аббасі, судова система Ірану призначила тривалий термін ув'язнення його доньці Фатеме, яку засудили до 25 років тюрми за участь у демонстраціях.
Трамп висловив здивування відсутністю капітуляції Ірану на тлі масштабного військового тиску США23.02.26, 04:55 • 5942 перегляди
Рідні засудженого відкидають усі звинувачення у вбивстві, заявляючи про відсутність доказів та неможливість отримати справедливий захист у суді. Наразі вирок очікує підтвердження Верховним судом Ірану, що стане вирішальним моментом у подальшому розвитку дипломатичного та військового протистояння між Тегераном і Заходом.
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні19.02.26, 16:46 • 88842 перегляди