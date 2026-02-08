"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців

Близько десяти тисяч людей вийшли на демонстрацію в Берліні у суботу на підтримку загальнонаціонального повстання іранців у річницю антимонархічної революції в Ірані 1979 року. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що акція, яка проходила під гаслом "Свобода Ірану", була організована об'єднанням "Іранське суспільство у вигнанні в Берліні" й іншими групами. Загалом мітинг підтримали близько 340 міжнародних організацій та політичних діячів. У поліції повідомили, що демонстрація пройшла мирно.

До заходу приєдналися, зокрема, родичі іранців, які загинули або були заарештовані в ході протестів. Учасники принесли з собою прапори Ірану і були одягнені в жилети з написом "Вільний Іран", деякі тримали фото голови опозиційної Національної ради опору Ірану Мар'ям Раджаві.

Послання іранського народу та його опору було і залишається таким: ніякого умиротворення, ніяких війни чи іноземної інтервенції, зміна режиму та суверенітет республіки, організований народний опір - сказала Раджаві у своєму зверненні до учасників акції.

На заході також виступили колишній держсекретар США Майк Помпео (онлайн), колишній глава відомства федерального канцлера ФРН Петер Альтмайєр і ексміністерка юстиції Німеччини Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер.

Нагадаємо

Наприкінці січня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще щодо 15 осіб та шести організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, після жорстокого придушення мирних протестів, включаючи застосування насильства, свавільні затримання та тактику залякування з боку сил безпеки проти демонстрантів.

Кількість загиблих школярів під час протестів в Ірані зросла до 32 - ЗМІ