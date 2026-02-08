"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців
Київ • УНН
Близько десяти тисяч людей вийшли на демонстрацію в Берліні у суботу на підтримку загальнонаціонального повстання іранців у річницю антимонархічної революції в Ірані 1979 року. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що акція, яка проходила під гаслом "Свобода Ірану", була організована об'єднанням "Іранське суспільство у вигнанні в Берліні" й іншими групами. Загалом мітинг підтримали близько 340 міжнародних організацій та політичних діячів. У поліції повідомили, що демонстрація пройшла мирно.
До заходу приєдналися, зокрема, родичі іранців, які загинули або були заарештовані в ході протестів. Учасники принесли з собою прапори Ірану і були одягнені в жилети з написом "Вільний Іран", деякі тримали фото голови опозиційної Національної ради опору Ірану Мар'ям Раджаві.
Послання іранського народу та його опору було і залишається таким: ніякого умиротворення, ніяких війни чи іноземної інтервенції, зміна режиму та суверенітет республіки, організований народний опір
На заході також виступили колишній держсекретар США Майк Помпео (онлайн), колишній глава відомства федерального канцлера ФРН Петер Альтмайєр і ексміністерка юстиції Німеччини Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер.
Нагадаємо
Наприкінці січня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще щодо 15 осіб та шести організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, після жорстокого придушення мирних протестів, включаючи застосування насильства, свавільні затримання та тактику залякування з боку сил безпеки проти демонстрантів.
