"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 лютого, 20:45 • 6712 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 11918 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 17182 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 22621 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 20850 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 24049 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35597 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47559 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42710 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32146 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.6м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго7 лютого, 17:17 • 8482 перегляди
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу7 лютого, 18:19 • 7570 перегляди
Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор7 лютого, 18:50 • 3636 перегляди
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році21:21 • 4664 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto21:42 • 3462 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 27792 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 49027 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 43777 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 45575 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 58916 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Відень
Франція
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15717 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 30013 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32255 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41192 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44313 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Близько десяти тисяч людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку загальнонаціонального повстання іранців. Акція відбулася у річницю антимонархічної революції в Ірані 1979 року.

"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців

Близько десяти тисяч людей вийшли на демонстрацію в Берліні у суботу на підтримку загальнонаціонального повстання іранців у річницю антимонархічної революції в Ірані 1979 року. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що акція, яка проходила під гаслом "Свобода Ірану", була організована об'єднанням "Іранське суспільство у вигнанні в Берліні" й іншими групами. Загалом мітинг підтримали близько 340 міжнародних організацій та політичних діячів. У поліції повідомили, що демонстрація пройшла мирно.

До заходу приєдналися, зокрема, родичі іранців, які загинули або були заарештовані в ході протестів. Учасники принесли з собою прапори Ірану і були одягнені в жилети з написом "Вільний Іран", деякі тримали фото голови опозиційної Національної ради опору Ірану Мар'ям Раджаві.

Послання іранського народу та його опору було і залишається таким: ніякого умиротворення, ніяких війни чи іноземної інтервенції, зміна режиму та суверенітет республіки, організований народний опір

- сказала Раджаві у своєму зверненні до учасників акції.

На заході також виступили колишній держсекретар США Майк Помпео (онлайн), колишній глава відомства федерального канцлера ФРН Петер Альтмайєр і ексміністерка юстиції Німеччини Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер.

Нагадаємо

Наприкінці січня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще щодо 15 осіб та шести організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, після жорстокого придушення мирних протестів, включаючи застосування насильства, свавільні затримання та тактику залякування з боку сил безпеки проти демонстрантів.

Кількість загиблих школярів під час протестів в Ірані зросла до 32 - ЗМІ24.01.26, 21:07 • 7229 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Майк Помпео
Берлін