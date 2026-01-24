Кількість загиблих школярів під час протестів в Ірані зросла до 32 - ЗМІ

Під час протестів в Ірані загинуло, щонайменше, 32 школярі. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранську службу "Радіо Свобода".

Деталі

Цю інформацію опублікувала Координаційна рада освітніх організацій. До того правозахисна організація HRANA нарахувала щонайменше 54 загиблих у віці до 18 років. Члени ООН схвалили проведення термінового розслідування подій в Ірані.

Додатково

Точну кількість вбитих в Ірані встановити неможливо через жорсткі інформаційні обмеження в країні. Агентство Reuters зазначає, що тисячі смертей під час придушення протестів включають значну частку людей, які просто перебували поруч.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час придушення протестів в Ірані загинули щонайменше п'ять тисяч людей.

Також УНН повідомляв, що вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - пообіцяв відмовитися від ядерної програми, визнати Ізраїль і відновити нормальні стосунки зі Сполученими Штатами Америки.