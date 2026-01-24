$43.170.01
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 7262 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 14938 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 24132 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 27778 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 43646 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41254 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33697 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28562 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 61629 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число погибших школьников во время протестов в Иране возросло до 32 - СМИ

Киев • УНН

 • 470 просмотра

В Иране во время протестов погибли по меньшей мере 32 школьника, по данным иранской службы "Радио Свобода". Правозащитная организация HRANA насчитала 54 погибших в возрасте до 18 лет.

Число погибших школьников во время протестов в Иране возросло до 32 - СМИ

Во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 32 школьника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранскую службу "Радио Свобода".

Детали

Эту информацию опубликовал Координационный совет образовательных организаций. До этого правозащитная организация HRANA насчитала по меньшей мере 54 погибших в возрасте до 18 лет. Члены ООН одобрили проведение срочного расследования событий в Иране.

Дополнительно

Точное количество убитых в Иране установить невозможно из-за жестких информационных ограничений в стране. Агентство Reuters отмечает, что тысячи смертей во время подавления протестов включают значительную долю людей, которые просто находились рядом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере пять тысяч человек.

Также УНН сообщал, что изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего Шаханшаха Ирана - Мохаммеда Резы Пехлеви - пообещал отказаться от ядерной программы, признать Израиль и восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки.

Евгений Устименко

