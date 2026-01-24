Число погибших школьников во время протестов в Иране возросло до 32 - СМИ

Во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 32 школьника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранскую службу "Радио Свобода".

Детали

Эту информацию опубликовал Координационный совет образовательных организаций. До этого правозащитная организация HRANA насчитала по меньшей мере 54 погибших в возрасте до 18 лет. Члены ООН одобрили проведение срочного расследования событий в Иране.

Дополнительно

Точное количество убитых в Иране установить невозможно из-за жестких информационных ограничений в стране. Агентство Reuters отмечает, что тысячи смертей во время подавления протестов включают значительную долю людей, которые просто находились рядом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере пять тысяч человек.

Также УНН сообщал, что изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего Шаханшаха Ирана - Мохаммеда Резы Пехлеви - пообещал отказаться от ядерной программы, признать Израиль и восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки.