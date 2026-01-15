$43.180.08
08:19 • 10886 перегляди
Вигнаний принц Ірану Пехлеві обіцяє відмовитися від ядерної програми та визнати Ізраїль

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану, пообіцяв відмовитися від ядерної програми, визнати Ізраїль та відновити відносини зі США у разі падіння нинішнього режиму. Він також зазначив, що Іран стане миролюбною та квітучою країною.

Вигнаний принц Ірану Пехлеві обіцяє відмовитися від ядерної програми та визнати Ізраїль

Вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - пообіцяв відмовитися від ядерної програми, визнати Ізраїль і відновити нормальні стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Пехлеві, нинішня Ісламська Республіка Іран, яка існує з 1979 року, асоціюється з тероризмом, екстремізмом та бідністю.

Справжній Іран - це інший Іран. Прекрасний, миролюбний та квітучий Іран. Це той Іран, який існував до Ісламської Республіки, і це той Іран, який знову повстане з попелу в день падіння Ісламської Республіки

- йдеться в заяві.

Пехлеві додав, що у разі падіння режиму Ісламської Республіки ядерна військова програма Ірану буде припинена. Підтримка терористичних груп буде негайно припинена, а Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом.

Також Іран у випадку падіння режиму аятолл, що існує з 1979 року, нормалізує стосунки з США і визнає Ізраїль як державу, зазначив Пехлеві.

Водночас він додав, що в економіці Іран є одним з останніх великих неосвоєних ринків світу.

Демократичний Іран відкриє свою економіку для торгівлі, інвестицій та інновацій. І Іран прагнутиме інвестувати у світ. Можливість замінить ізоляцію. Це не абстрактне бачення. Це практичне бачення. Ґрунтоване на національних інтересах, стабільності та співпраці

 - заявив Пехлеві.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України ще минулого тижня рекомендувало громадянам покинути Іран через ускладнення безпекової ситуації.

Аналогічний заклик до своїх громадян пролунав з боку міністерства закордонних справ Польщі.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Соціальна мережа
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Іран