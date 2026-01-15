Вигнаний принц Ірану Пехлеві обіцяє відмовитися від ядерної програми та визнати Ізраїль

Вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - пообіцяв відмовитися від ядерної програми, визнати Ізраїль і відновити нормальні стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Пехлеві, нинішня Ісламська Республіка Іран, яка існує з 1979 року, асоціюється з тероризмом, екстремізмом та бідністю.

Справжній Іран - це інший Іран. Прекрасний, миролюбний та квітучий Іран. Це той Іран, який існував до Ісламської Республіки, і це той Іран, який знову повстане з попелу в день падіння Ісламської Республіки - йдеться в заяві.

Пехлеві додав, що у разі падіння режиму Ісламської Республіки ядерна військова програма Ірану буде припинена. Підтримка терористичних груп буде негайно припинена, а Іран співпрацюватиме з регіональними та глобальними партнерами для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та екстремістським ісламізмом.

Також Іран у випадку падіння режиму аятолл, що існує з 1979 року, нормалізує стосунки з США і визнає Ізраїль як державу, зазначив Пехлеві.

Водночас він додав, що в економіці Іран є одним з останніх великих неосвоєних ринків світу.

Демократичний Іран відкриє свою економіку для торгівлі, інвестицій та інновацій. І Іран прагнутиме інвестувати у світ. Можливість замінить ізоляцію. Це не абстрактне бачення. Це практичне бачення. Ґрунтоване на національних інтересах, стабільності та співпраці - заявив Пехлеві.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України ще минулого тижня рекомендувало громадянам покинути Іран через ускладнення безпекової ситуації.

Аналогічний заклик до своїх громадян пролунав з боку міністерства закордонних справ Польщі.