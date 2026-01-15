Изгнанный принц Ирана Пехлеви обещает отказаться от ядерной программы и признать Израиль

Изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего шаханшаха Ирана - Мохаммеда Резы Пехлеви - пообещал отказаться от ядерной программы, признать Израиль и восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Как отметил Пехлеви, нынешняя Исламская Республика Иран, существующая с 1979 года, ассоциируется с терроризмом, экстремизмом и бедностью.

Настоящий Иран – это другой Иран. Прекрасный, миролюбивый и процветающий Иран. Это тот Иран, который существовал до Исламской Республики, и это тот Иран, который снова восстанет из пепла в день падения Исламской Республики - говорится в заявлении.

Пехлеви добавил, что в случае падения режима Исламской Республики ядерная военная программа Ирана будет прекращена. Поддержка террористических групп будет немедленно прекращена, а Иран будет сотрудничать с региональными и глобальными партнерами для борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и экстремистским исламизмом.

Также Иран в случае падения режима аятолл, существующего с 1979 года, нормализует отношения с США и признает Израиль как государство, отметил Пехлеви.

В то же время он добавил, что в экономике Иран является одним из последних крупных неосвоенных рынков мира.

Демократический Иран откроет свою экономику для торговли, инвестиций и инноваций. И Иран будет стремиться инвестировать в мир. Возможность заменит изоляцию. Это не абстрактное видение. Это практическое видение. Основанное на национальных интересах, стабильности и сотрудничестве - заявил Пехлеви.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины еще на прошлой неделе рекомендовало гражданам покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью.

Аналогичный призыв к своим гражданам прозвучал со стороны министерства иностранных дел Польши.