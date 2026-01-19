$43.180.08
Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters

Київ • УНН

 • 114 перегляди

В Ірані під час придушення протестів загинуло щонайменше п'ять тисяч людей. Найжорстокіші зіткнення відбулися на північному заході країни.

Протести в Ірані: кількість загиблих становить щонайменше 5 тисяч людей - Reuters

Під час придушення протестів в Ірані загинули щонайменше п'ять тисяч людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника, інформує УНН.

Деталі

За його словами, найбільш жорстокі зіткнення відбулися на північному заході країни, де проживають іранські курди.

Президент Ірану попередив у неділю, що будь-який удар США викличе "жорстку відповідь"з боку Тегерана

- йдеться у статті.

Масуд Пезешкіан, зокрема, зазначив, що відповідь Тегерана "на будь-яку несправедливу агресію буде жорсткою та гідною жалю", додавши, що будь-який напад на верховного лідера країни "рівнозначний тотальній війні проти нації".

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відкинув заяви про масові жертви на тлі нещодавнього сплеску протестів в ісламській країні та звинуватив у будь-яких вбивствах, що сталися, "ізраїльську змову", спрямовану на створення великої кількості жертв.

Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї17.01.26, 20:31 • 5840 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Reuters
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран