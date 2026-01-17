Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 10052 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 15031 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 16340 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 27884 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 38547 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 34346 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 48763 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28040 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43112 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35696 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Низку регіонів перевели на аварійні відключення, через нові атаки рф знеструмлення у двох областях17 січня, 08:46 • 8898 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 18355 перегляди
США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17 січня, 10:14 • 6048 перегляди
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 4988 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 13654 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 18385 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 48763 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 28201 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 59839 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 90158 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 18213 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 16360 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 14808 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14451 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26059 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час шукати нове керівництво в Ірані, звинувативши аятолу Хаменеї у знищенні країни. Це сталося після звинувачень Хаменеї на адресу Трампа щодо відповідальності за насильство в Ірані.

Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї

Президент США Дональд Трамп у суботу, 17 січня, закликав до завершення 37-річного правління аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Час шукати нове керівництво в Ірані", — сказав Трамп у коментарі Politico на тлі того, що масові протести з вимогою припинити правління режиму, схоже, пішли на спад.

За останні три тижні по всій країні було вбито тисячі протестувальників, що спонукало Трампа неодноразово погрожувати військовим втручанням. У вівторок Трамп закликав іранців продовжувати протести й "брати під контроль інституції", заявивши, що "допомога вже на підході".

Наступного дня президент різко змінив позицію, повідомивши, що його поінформували про припинення вбивств.

"Найкраще рішення, яке він коли-небудь ухвалив, — це не повісити понад 800 людей два дні тому", — сказав Трамп у суботу, відповідаючи на запитання про можливі масштаби військової операції США в Ірані.

Попри тривожний спокій в Ірані влада закликає до страт, а священнослужителі погрожують Трампу17.01.26, 04:56 • 4394 перегляди

Заяви Трампа пролунали невдовзі після того, як акаунт Хаменеї в X опублікував серію ворожих повідомлень на адресу Трампа, звинувативши президента США у відповідальності за смертельне насильство й заворушення в Ірані.

"Ми визнаємо президента США винним у жертвах, збитках і наклепі, яких він завдав іранському народові", — написав Хаменеї.

В іншому дописі він заявив, що Трамп неправдиво представив насильницькі угруповання як такі, що нібито репрезентують іранський народ, назвавши це "обурливим наклепом".

Трамп, після того як йому зачитали ці дописи, сказав, що правителі Тегерана спираються на репресії та насильство. "У чому він винен як лідер країни — так це в повному знищенні країни й застосуванні насильства на рівнях, яких ніколи раніше не бачили", — заявив Трамп. "Щоб країна функціонувала — навіть якщо це дуже низький рівень функціонування, — керівництво має зосередитися на належному управлінні своєю державою, як це роблю я зі Сполученими Штатами, а не вбивати людей тисячами, щоб утримувати контроль".

"Лідерство — це про повагу, а не про страх і смерть", — додав Трамп.

Politico зазначає, що цей обмін заявами підкреслює загострення риторики між Вашингтоном і Тегераном у нестабільний для регіону момент, а також на тлі нещодавнього публічного звернення Хаменеї, у якому він заявив, що "іранська нація перемогла Америку".

Трамп пішов далі, перейшовши на особисті оцінки, засудивши Хаменеї та іранську систему управління.

"Ця людина — хвора людина, яка має нормально керувати своєю країною й припинити вбивати людей", — сказав Трамп. "Його країна — найгірше місце для життя у світі через погане керівництво".

Хаменеї закликав "зламати хребет бунтівникам" після масових протестів в Ірані17.01.26, 17:25 • 2704 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Алі Хаменеї
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран