Попри тривожний спокій в Ірані влада закликає до страт, а священнослужителі погрожують Трампу
Київ • УНН
В Ірані після протестів встановилося затишшя, але влада закликає до страт затриманих. Високопоставлений священнослужитель погрожує Дональду Трампу, який обрав м'який тон.
Після хвилі масштабних протестів, що розпочалися наприкінці грудня 2025 року, в Ірані встановилося відносне затишшя. Жорсткі репресії з боку силових структур, у результаті яких загинуло кілька тисяч людей, придушили активні виступи проти теократичного режиму. У Тегерані вуличне життя зовні повернулося до норми, проте в країні вже тиждень триває повне відключення інтернету. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Під час п'ятничної молитви високопоставлений іранський священнослужитель виступив із різкою заявою, закликавши до смертної кари для затриманих демонстрантів.
Іранська влада вимагає викуп у родин загиблих протестувальників за видачу тіл - BBC16.01.26, 05:39 • 3832 перегляди
Окрім внутрішніх погроз, представник духовенства особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з попередженнями, що свідчить про високий рівень напруженості у відносинах між країнами.
"Червоні лінії" Трампа та примирлива риторика
Попри агресивні заяви Тегерана, Дональд Трамп несподівано обрав більш м'який тон. Він подякував іранському керівництву за те, що вони поки утрималися від страт сотень затриманих активістів.
США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран16.01.26, 02:11 • 14112 переглядiв
Аналітики вважають це ознакою того, що Вашингтон може відмовитися від ідеї військового удару. Наразі ключовими "червоними лініями" для Білого дому залишаються масові вбивства мирних протестувальників та офіційне виконання смертних вироків учасникам демонстрацій.
Наразі іранська влада не повідомляє про нові осередки заворушень, проте ситуація залишається нестабільною через критичний стан економіки та тривалу цифрову ізоляцію населення.
Трамп подякував Ірану за скасування страт політичних в'язнів16.01.26, 21:40 • 2302 перегляди