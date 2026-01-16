США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у четвер Сполучені Штати виступили з жорстким попередженням на адресу Тегерана. Посол США Майк Вольц заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова до рішучих дій, якщо іранський режим не припинить криваве придушення протестів, у яких, за даними активістів, уже загинуло щонайменше 2677 людей. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед членами Ради, Майк Вольц підкреслив, що позиція Білого дому залишається безкомпромісною, попри певні сигнали про деескалацію.

Президент Трамп - людина дії, а не нескінченних розмов. Він чітко дав зрозуміти, що всі варіанти для зупинення різанини розглядаються. І ніхто не повинен знати це краще, ніж керівництво іранського режиму - наголосив американський дипломат.

Свідчення дисидентів та звинувачення Ірану

За ініціативи США на засіданні виступили іранські дисиденти. Активістка Масіх Алінежад звернулася прямо до представника Ірану, нагадавши про замахи на її життя в Брукліні, організовані спецслужбами Тегерана. Інший активіст, Ахмад Батебі, розповів про тортури в іранських в'язницях і закликав США не залишати протестувальників напризволяще.

Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися

У відповідь заступник посла Ірану Хоссейн Дарзі звинуватив Вашингтон у спробах дестабілізувати країну під прикриттям "гуманітарного наративу". росія стала єдиною державою в Раді, яка підтримала Іран, назвавши дії США "втручанням у внутрішні справи".

Занепокоєння союзників у регіоні

Поки США посилюють риторику, лідери Саудівської Аравії, Катару, Оману та Єгипту висловили Дональду Трампу стурбованість щодо можливого військового втручання. Арабські країни побоюються, що будь-яка пряма атака з боку США спровокує економічну кризу та дестабілізує весь Близький Схід. Наразі в Ірані продовжує діяти жорстка цензура та обмеження зв'язку, що ускладнює отримання актуальних даних про кількість жертв.

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду