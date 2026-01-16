США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 1912 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 13121 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 22217 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 54408 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 66988 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36630 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33351 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52430 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42030 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44098 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Чехії Павел прибув до України з робочим візитом15 січня, 14:42 • 3886 перегляди
США затримали ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою: відео і всі деталіVideo15 січня, 15:04 • 3600 перегляди
Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон15 січня, 15:05 • 4092 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 8440 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 12164 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 12180 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 45866 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 54408 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 66988 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 60143 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 8470 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22689 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44454 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78212 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69171 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран

Київ • УНН

 • 114 перегляди

На засіданні Радбезу ООН США попередили Іран про готовність до рішучих дій через придушення протестів. росія стала єдиною країною, яка підтримала Іран, звинувативши США у втручанні.

США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у четвер Сполучені Штати виступили з жорстким попередженням на адресу Тегерана. Посол США Майк Вольц заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова до рішучих дій, якщо іранський режим не припинить криваве придушення протестів, у яких, за даними активістів, уже загинуло щонайменше 2677 людей. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед членами Ради, Майк Вольц підкреслив, що позиція Білого дому залишається безкомпромісною, попри певні сигнали про деескалацію.

Президент Трамп - людина дії, а не нескінченних розмов. Він чітко дав зрозуміти, що всі варіанти для зупинення різанини розглядаються. І ніхто не повинен знати це краще, ніж керівництво іранського режиму

- наголосив американський дипломат.

Свідчення дисидентів та звинувачення Ірану

За ініціативи США на засіданні виступили іранські дисиденти. Активістка Масіх Алінежад звернулася прямо до представника Ірану, нагадавши про замахи на її життя в Брукліні, організовані спецслужбами Тегерана. Інший активіст, Ахмад Батебі, розповів про тортури в іранських в'язницях і закликав США не залишати протестувальників напризволяще.

Іранський дисидент попереджає про "жорстоку різанину" в Ірані та закликає світ втрутитися16.01.26, 00:46 • 604 перегляди

У відповідь заступник посла Ірану Хоссейн Дарзі звинуватив Вашингтон у спробах дестабілізувати країну під прикриттям "гуманітарного наративу". росія стала єдиною державою в Раді, яка підтримала Іран, назвавши дії США "втручанням у внутрішні справи".

Занепокоєння союзників у регіоні

Поки США посилюють риторику, лідери Саудівської Аравії, Катару, Оману та Єгипту висловили Дональду Трампу стурбованість щодо можливого військового втручання. Арабські країни побоюються, що будь-яка пряма атака з боку США спровокує економічну кризу та дестабілізує весь Близький Схід. Наразі в Ірані продовжує діяти жорстка цензура та обмеження зв'язку, що ускладнює отримання актуальних даних про кількість жертв.

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду16.01.26, 00:13 • 732 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Рада Безпеки ООН
Білий дім
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Оман
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Іран