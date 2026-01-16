росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду

Фото: Reuters

Посол росії в ООН василь небензя під час екстреного засідання Ради Безпеки заявив, що москва повністю солідарна з позицією Тегерана. російська сторона стверджує, що США використовують внутрішню ситуацію в Ірані для дестабілізації країни та усунення чинної влади. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Небензя звинуватив США у виконанні ролі "світового судді" та закликав припинити дії, що ведуть до ескалації. На думку представника рф, засідання ООН було скликане виключно для виправдання агресії та втручання у внутрішні справи суверенної держави.

росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі

Ворожі зовнішні сили намагаються використати поточну ситуацію, щоб повалити уряд, який вони вважають небажаним, і знищити Ісламську Республіку Іран як суверенну та незалежну державу - заявив небензя.

Він також додав, що політика Вашингтона "ризикує занурити регіон у ще більш кривавий хаос - хаос, який може легко поширитися за його межі".

російська делегація закликала членів ООН запобігти масштабній ескалації та підтримала версію Тегерана про те, що вуличні акції в країні переросли у збройні заворушення. небензя наголосив, що події останніх днів вийшли за межі мирних протестів через використання вогнепальної зброї, вбивства правоохоронців і підпали державних установ.

Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ