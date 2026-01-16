росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду
Київ • УНН
Посол росії в ООН василь небензя заявив, що США використовують ситуацію в Ірані для дестабілізації країни. Він звинуватив США у втручанні у внутрішні справи та закликав припинити ескалацію.
Посол росії в ООН василь небензя під час екстреного засідання Ради Безпеки заявив, що москва повністю солідарна з позицією Тегерана. російська сторона стверджує, що США використовують внутрішню ситуацію в Ірані для дестабілізації країни та усунення чинної влади. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Небензя звинуватив США у виконанні ролі "світового судді" та закликав припинити дії, що ведуть до ескалації. На думку представника рф, засідання ООН було скликане виключно для виправдання агресії та втручання у внутрішні справи суверенної держави.
Ворожі зовнішні сили намагаються використати поточну ситуацію, щоб повалити уряд, який вони вважають небажаним, і знищити Ісламську Республіку Іран як суверенну та незалежну державу
Він також додав, що політика Вашингтона "ризикує занурити регіон у ще більш кривавий хаос - хаос, який може легко поширитися за його межі".
російська делегація закликала членів ООН запобігти масштабній ескалації та підтримала версію Тегерана про те, що вуличні акції в країні переросли у збройні заворушення. небензя наголосив, що події останніх днів вийшли за межі мирних протестів через використання вогнепальної зброї, вбивства правоохоронців і підпали державних установ.
