росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 252 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 11560 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 20865 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 52913 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 65636 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36241 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33076 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52182 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41864 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43799 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив жінку з дитиною15 січня, 12:54 • 4708 перегляди
МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф15 січня, 13:25 • 4054 перегляди
Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15 січня, 13:40 • 4250 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 6994 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11149 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11164 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 45236 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 52913 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 65636 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59757 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 7016 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22433 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44221 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 77997 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 68968 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Північний потік

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Посол росії в ООН василь небензя заявив, що США використовують ситуацію в Ірані для дестабілізації країни. Він звинуватив США у втручанні у внутрішні справи та закликав припинити ескалацію.

росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду
Фото: Reuters

Посол росії в ООН василь небензя під час екстреного засідання Ради Безпеки заявив, що москва повністю солідарна з позицією Тегерана. російська сторона стверджує, що США використовують внутрішню ситуацію в Ірані для дестабілізації країни та усунення чинної влади. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Небензя звинуватив США у виконанні ролі "світового судді" та закликав припинити дії, що ведуть до ескалації. На думку представника рф, засідання ООН було скликане виключно для виправдання агресії та втручання у внутрішні справи суверенної держави.

росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі14.01.26, 21:05 • 4778 переглядiв

Ворожі зовнішні сили намагаються використати поточну ситуацію, щоб повалити уряд, який вони вважають небажаним, і знищити Ісламську Республіку Іран як суверенну та незалежну державу

- заявив небензя.

Він також додав, що політика Вашингтона "ризикує занурити регіон у ще більш кривавий хаос - хаос, який може легко поширитися за його межі".

російська делегація закликала членів ООН запобігти масштабній ескалації та підтримала версію Тегерана про те, що вуличні акції в країні переросли у збройні заворушення. небензя наголосив, що події останніх днів вийшли за межі мирних протестів через використання вогнепальної зброї, вбивства правоохоронців і підпали державних установ.

Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ15.01.26, 20:48 • 1908 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Сутички
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Іран