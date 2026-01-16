$43.180.08
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Россия в ООН обвинила США во вмешательстве в дела Ирана и попытке свержения правительства

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что США используют ситуацию в Иране для дестабилизации страны. Он обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и призвал прекратить эскалацию.

Россия в ООН обвинила США во вмешательстве в дела Ирана и попытке свержения правительства
Фото: Reuters

Посол России в ООН Василий Небензя во время экстренного заседания Совета Безопасности заявил, что Москва полностью солидарна с позицией Тегерана. Российская сторона утверждает, что США используют внутреннюю ситуацию в Иране для дестабилизации страны и устранения действующей власти. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Небензя обвинил США в исполнении роли "мирового судьи" и призвал прекратить действия, ведущие к эскалации. По мнению представителя РФ, заседание ООН было созвано исключительно для оправдания агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

россия насмехается над США: ООН должна следить за нападениями на корабли в Карибском бассейне, а не в Красном море14.01.26, 21:05 • 4776 просмотров

Враждебные внешние силы пытаются использовать текущую ситуацию, чтобы свергнуть правительство, которое они считают нежелательным, и уничтожить Исламскую Республику Иран как суверенное и независимое государство

- заявил Небензя.

Он также добавил, что политика Вашингтона "рискует погрузить регион в еще более кровавый хаос - хаос, который может легко распространиться за его пределы".

Российская делегация призвала членов ООН предотвратить масштабную эскалацию и поддержала версию Тегерана о том, что уличные акции в стране переросли в вооруженные беспорядки. Небензя подчеркнул, что события последних дней вышли за пределы мирных протестов из-за использования огнестрельного оружия, убийств правоохранителей и поджогов государственных учреждений.

Без прямого вмешательства: рф помогает Ирану подавлять протесты - СМИ15.01.26, 20:48 • 1892 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Столкновения
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран