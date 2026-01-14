$43.180.08
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Графики отключений электроэнергии
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
россия насмехается над США: ООН должна следить за нападениями на корабли в Карибском бассейне, а не в Красном море

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Совет Безопасности ООН обратился к Генсеку Гутерришу с просьбой предоставлять ежемесячные отчеты о нападениях хуситов в Красном море. россия в ответ предложила Совету следить за Карибским бассейном, где США наносят удары по наркоторговцам.

россия насмехается над США: ООН должна следить за нападениями на корабли в Карибском бассейне, а не в Красном море

Совет Безопасности ООН в среду обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой продолжать предоставлять ежемесячные отчеты о любых дальнейших нападениях йеменских хуситов на суда в Красном море, что побудило Россию насмехаться над Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы считаем, что в условиях современных реалий Совету Безопасности было бы целесообразнее следить за нападениями на коммерческие перевозки в Карибском бассейне, а не в Красном море

- заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, обращаясь к 15 членам Совета.

Начиная с сентября, Соединенные Штаты проводят кампанию ударов против предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. Было совершено около 20 ударов, в результате которых погибло более 80 человек. США также захватили пять танкеров, усилив усилия по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

Соединенные Штаты, выступая в Совете Безопасности после России, не ответили на российский выпад.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дженнифер Лочетта заявила, что принятая резолюция "подтверждает ответственность Совета за постоянную бдительность в отношении террористической угрозы со стороны хуситов свободе судоходства в Красном море и прилегающих водах".

"Защита свободы судоходства является ключевым элементом международного мира и безопасности", — подчеркнула она.

Десятки судов встали на якорь у портов Ирана из-за роста напряженности в отношении США14.01.26, 20:40 • 626 просмотров

В течение последних двух лет Гутерриш ежемесячно отчитывался Совету Безопасности об атаках со стороны связанной с Ираном группировки хуситов. Принятая в среду резолюция обязывает его продолжить эти отчеты еще в течение шести месяцев.

Совет Безопасности принял меры в январе 2024 года после того, как атаки хуситов нарушили морскую торговлю, вынудив некоторые судоходные компании менять маршруты из Красного моря на более длинные пути, что угрожало ростом цен на энергоносители и продукты питания.

Хуситы заявляли о намерении атаковать суда, связанные с Израилем или направлявшиеся в израильские порты, в знак поддержки палестинской группировки ХАМАС в войне с Израилем в Газе. В то же время многие из атакованных судов не имели никакой связи с Израилем. В последние месяцы нападений не зафиксировано.

Хуситы освободили экипаж греческого судна Eternity C, атакованного в Красном море03.12.25, 22:10 • 4948 просмотров

Ольга Розгон

