Совет Безопасности ООН в среду обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой продолжать предоставлять ежемесячные отчеты о любых дальнейших нападениях йеменских хуситов на суда в Красном море, что побудило Россию насмехаться над Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы считаем, что в условиях современных реалий Совету Безопасности было бы целесообразнее следить за нападениями на коммерческие перевозки в Карибском бассейне, а не в Красном море - заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, обращаясь к 15 членам Совета.

Начиная с сентября, Соединенные Штаты проводят кампанию ударов против предполагаемых наркоторговцев у побережья Венесуэлы. Было совершено около 20 ударов, в результате которых погибло более 80 человек. США также захватили пять танкеров, усилив усилия по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

Соединенные Штаты, выступая в Совете Безопасности после России, не ответили на российский выпад.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дженнифер Лочетта заявила, что принятая резолюция "подтверждает ответственность Совета за постоянную бдительность в отношении террористической угрозы со стороны хуситов свободе судоходства в Красном море и прилегающих водах".

"Защита свободы судоходства является ключевым элементом международного мира и безопасности", — подчеркнула она.

В течение последних двух лет Гутерриш ежемесячно отчитывался Совету Безопасности об атаках со стороны связанной с Ираном группировки хуситов. Принятая в среду резолюция обязывает его продолжить эти отчеты еще в течение шести месяцев.

Совет Безопасности принял меры в январе 2024 года после того, как атаки хуситов нарушили морскую торговлю, вынудив некоторые судоходные компании менять маршруты из Красного моря на более длинные пути, что угрожало ростом цен на энергоносители и продукты питания.

Хуситы заявляли о намерении атаковать суда, связанные с Израилем или направлявшиеся в израильские порты, в знак поддержки палестинской группировки ХАМАС в войне с Израилем в Газе. В то же время многие из атакованных судов не имели никакой связи с Израилем. В последние месяцы нападений не зафиксировано.

