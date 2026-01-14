Десятки судов встали на якорь у портов Ирана из-за роста напряженности в отношении США

Согласно данным и источникам в сфере судоходства, в последние дни десятки коммерческих судов бросили якорь на расстоянии за пределами портов Ирана из-за роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такие движения были мерами предосторожности, учитывая напряженность на фоне продолжающихся протестов в Иране, сообщили источники в сфере судоходства. Портовые ограничения являются значительными, поскольку они имеют более высокий риск побочного ущерба в случае авиаударов по соседней инфраструктуре.

США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке, заявил в среду американский чиновник после того, как высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран предупредил своих соседей, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон нанесет удар по Ирану.

Страна полагается на морскую торговлю для импорта, используя сухогрузы, суда для генеральных грузов и контейнеровозы, а также нефтяные танкеры для экспорта нефти.

Количество танкеров, заходящих в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Ирана, участок водных путей вдоль побережья Мексиканского залива и Каспийского моря, простирающийся до 24 миль и за пределы местных территориальных границ в 12 морских миль, выросло с 1 судна до 36 танкеров между 6 и 12 января, показывает анализ, проведенный поставщиком решений морской разведки Pole Star Global.

Согласно данным MarineTraffic, по меньшей мере 25 сухогрузов находились в ИЭЗ Ирана возле главного порта Бандар Имам Хомейни. Еще 25 судов, включая контейнеровозы и грузовые суда, бросили якорь дальше к югу от порта Бандар-Аббас, свидетельствуют данные MarineTraffic. В июне 2025 года Израиль нанес авиаудары по целям в Бандар-Аббасе, где в апреле в результате необъяснимых взрывов погибло по меньшей мере 70 человек, и власти не исключали возможности саботажа.

В то время как руководство Ирана пытается подавить худшие беспорядки, с которыми сталкивалась Исламская Республика, Тегеран стремится сдержать неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа вмешаться в защиту антиправительственных протестующих.

Уровень помех для навигационных систем GNSS, включая GPS, вырос до "существенного" уровня в районе Персидского залива и Ормузского пролива в течение последней недели, сообщили в понедельник Объединенные морские силы ВМС США.

"Это очень вероятно связано с мерами защиты сил, принимаемыми в связи с текущей политической напряженностью в регионе. Суда, проходящие через этот район, могут пострадать", – говорится в записке.

