Трамп анонсировал решительные меры в случае казни протестующих в Иране
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пригрозил "очень решительными мерами" в случае, если власти Ирана начнут казнить антиправительственных протестующих. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, ему известно о "достаточно значительном количестве" людей, погибших в течение более двух недель демонстраций.
Мы примем очень решительные меры. Если они сделают такое, мы примем очень решительные меры
Также президент США заявил, что отменит все встречи с иранскими чиновниками, пока убийства не прекратятся.
Напомним
По данным CBS News, реальное число погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек.
По информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.
