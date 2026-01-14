$43.260.18
13 января, 19:36 • 18322 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 22921 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 22720 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 25606 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 38160 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 25265 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 28712 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34842 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50562 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38325 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Трамп анонсировал решительные меры в случае казни протестующих в Иране

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент США Дональд Трамп пригрозил "очень решительными мерами", если Иран будет казнить антиправительственных протестующих. Он также заявил об отмене встреч с иранскими чиновниками до прекращения убийств.

Трамп анонсировал решительные меры в случае казни протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил "очень решительными мерами" в случае, если власти Ирана начнут казнить антиправительственных протестующих. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, ему известно о "достаточно значительном количестве" людей, погибших в течение более двух недель демонстраций.

Мы примем очень решительные меры. Если они сделают такое, мы примем очень решительные меры

- сказал Трамп.

Также президент США заявил, что отменит все встречи с иранскими чиновниками, пока убийства не прекратятся.

Напомним

По данным CBS News, реальное число погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек.

По информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

