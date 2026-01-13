Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 8366 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 11048 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 16113 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 19251 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 29114 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22990 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26531 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33738 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49755 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37536 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
91%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Південній Кореї прокурор вимагає смертної кари для експрезидента Юн Сок Йоля13 січня, 12:59 • 3020 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 14169 перегляди
Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13 січня, 14:32 • 3424 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 10645 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 7614 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 8366 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 29113 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 31616 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 65231 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 60133 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Іспанія
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 10645 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 47479 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 41323 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 46427 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 48100 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Реальна кількість загиблих під час протестів в Ірані може становити від 12 до 20 тисяч людей. Місцеві активісти повідомляють про масові вбивства та тиск силовиків на лікарні.

Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News

Реальна кількість загиблих під час протестів в Ірані може становити від 12 до 20 тисяч людей. Про це повідомляє CBS News із посиланням на два неназвані джерела в Ірані, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, місцеві активісти та правозахисні групи повідомляють про масові вбивства та тиск силовиків на лікарні.

Сили безпеки відвідують численні приватні лікарні по всьому Тегерану, погрожуючи персоналу передати імена та адреси тих, хто лікується від травм, отриманих під час протестів

- йдеться у статті.

Вказується, що у мережі з’явилося відео, на якому видно понад 400 тіл у морзі під Тегераном із серйозними вогнепальними та іншими травмами. Його оприлюднив іранський активіст Вахід Онлайн, який отримав запис від джерела, що подолало сотні миль, щоб завантажити файл під час перебоїв зі зв’язком. На кадрах видно тіла тяжко поранених та купи закривавленого одягу на території моргу.

Також видапння посилається на слова голови норвезької правозахисної організації Iran Human Rights Махмуда Амірі-Могаддама, який заявив, що масштаби нинішніх репресій в Ірані значно перевищують очікування міжнародної спільноти.

Нагадаємо

За даними Iran Human Rights, станом на ранок 13 січня внаслідок заворушень в Ірані загинуло вже 648 людей, включаючи дев’ятьох людей віком до 18 років. Також тисячі протестувальників отримали поранення.

Британія вводить санкції проти Ірану на тлі протестів 13.01.26, 22:19 • 1174 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Тегеран
Іран