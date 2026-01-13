Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News

Реальна кількість загиблих під час протестів в Ірані може становити від 12 до 20 тисяч людей. Про це повідомляє CBS News із посиланням на два неназвані джерела в Ірані, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, місцеві активісти та правозахисні групи повідомляють про масові вбивства та тиск силовиків на лікарні.

Сили безпеки відвідують численні приватні лікарні по всьому Тегерану, погрожуючи персоналу передати імена та адреси тих, хто лікується від травм, отриманих під час протестів - йдеться у статті.

Вказується, що у мережі з’явилося відео, на якому видно понад 400 тіл у морзі під Тегераном із серйозними вогнепальними та іншими травмами. Його оприлюднив іранський активіст Вахід Онлайн, який отримав запис від джерела, що подолало сотні миль, щоб завантажити файл під час перебоїв зі зв’язком. На кадрах видно тіла тяжко поранених та купи закривавленого одягу на території моргу.

Також видапння посилається на слова голови норвезької правозахисної організації Iran Human Rights Махмуда Амірі-Могаддама, який заявив, що масштаби нинішніх репресій в Ірані значно перевищують очікування міжнародної спільноти.

Нагадаємо

За даними Iran Human Rights, станом на ранок 13 січня внаслідок заворушень в Ірані загинуло вже 648 людей, включаючи дев’ятьох людей віком до 18 років. Також тисячі протестувальників отримали поранення.

