Реальное число погибших в Иране может достигать 20 тысяч человек - CBS News

Реальное число погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек. Местные активисты сообщают о массовых убийствах и давлении силовиков на больницы.

Реальное число погибших во время протестов в Иране может составлять от 12 до 20 тысяч человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на два неназванных источника в Иране, информирует УНН. Подробности В частности, местные активисты и правозащитные группы сообщают о массовых убийствах и давлении силовиков на больницы. Силы безопасности посещают многочисленные частные больницы по всему Тегерану, угрожая персоналу передать имена и адреса тех, кто лечится от травм, полученных во время протестов - говорится в статье. Указывается, что в сети появилось видео, на котором видно более 400 тел в морге под Тегераном с серьезными огнестрельными и другими травмами. Его обнародовал иранский активист Вахид Онлайн, получивший запись от источника, преодолевшего сотни миль, чтобы загрузить файл во время перебоев со связью. На кадрах видны тела тяжело раненых и кучи окровавленной одежды на территории морга. Также издание ссылается на слова главы норвежской правозащитной организации Iran Human Rights Махмуда Амири-Могаддама, который заявил, что масштабы нынешних репрессий в Иране значительно превышают ожидания международного сообщества. Напомним По данным Iran Human Rights, по состоянию на утро 13 января в результате беспорядков в Иране погибло уже 648 человек, включая девять человек в возрасте до 18 лет. Также тысячи протестующих получили ранения. Великобритания вводит санкции против Ирана на фоне протестов