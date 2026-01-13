Великобритания вводит санкции против Ирана на фоне протестов

$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Эксклюзив
17:19 • 6414 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 13724 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 16915 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 25679 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22 • 22230 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25807 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33364 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49461 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37376 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США
Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
Завтра свет будут выключать по всей Украине
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 25679 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 63780 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Иран
Европа
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фильм

Великобритания вводит санкции против Ирана на фоне протестов

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Великобритания вводит новые санкции против Ирана, касающиеся финансового, энергетического и других секторов. Это происходит на фоне протестов и сообщений о насильственной реакции страны.

Великобритания вводит санкции против Ирана на фоне протестов

Великобритания объявила о "полных и дальнейших санкциях" против Ирана на фоне широкомасштабных протестов, которые привели к сотням смертей и арестов. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, сообщает The Guardian, передает УНН. 

Детали

Как заявила Купер, санкции направлены на финансовый сектор, энергетику, транспорт, программное обеспечение и другие важные отрасли. 

Она также сказала, что Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана из-за сообщений о насильственной реакции страны на протесты против режима.

Выступая перед парламентом, она заявила: "Великобритания представит законодательство для внедрения полных и дальнейших санкций и секторальных мер. Великобритания уже определила ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана". 

Дальнейшие меры будут направлены на финансы, энергетику, транспорт, программное обеспечение и другие значительные отрасли, которые продвигают иранскую ядерную эскалацию, и мы будем работать дальше с ЕС и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры сейчас могут потребоваться в ответ на события

- заявила Купер.

Напомним

Министерство иностранных дел Канады выдало срочную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть территорию Ирана. Одновременно с этим правительство Ирака приняло решение о полном прекращении авиасообщения с соседней страной.

