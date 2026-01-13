Великобритания вводит санкции против Ирана на фоне протестов

Великобритания объявила о "полных и дальнейших санкциях" против Ирана на фоне широкомасштабных протестов, которые привели к сотням смертей и арестов. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, сообщает The Guardian, передает УНН.

Как заявила Купер, санкции направлены на финансовый сектор, энергетику, транспорт, программное обеспечение и другие важные отрасли.

Она также сказала, что Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана из-за сообщений о насильственной реакции страны на протесты против режима.

Выступая перед парламентом, она заявила: "Великобритания представит законодательство для внедрения полных и дальнейших санкций и секторальных мер. Великобритания уже определила ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана".

Дальнейшие меры будут направлены на финансы, энергетику, транспорт, программное обеспечение и другие значительные отрасли, которые продвигают иранскую ядерную эскалацию, и мы будем работать дальше с ЕС и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры сейчас могут потребоваться в ответ на события